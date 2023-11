عقبگرد اجتماعی و گسترش خرافات در نبود قانون

متأسفانه عواملی مثل فقر مادی، بی‌هویتی فکری، سرخوردگی‌های فردی و اجتماعی و همچنین وضعیت غیرقابل پیش‌بینی کشور در عرصه‌های اقتصادی و دشواری برنامه‌ریزی منطقی برای آینده منجر به وضعیتی شده است که جامعه یا حداقل قسمتی از جامعه برای فرار از ناکامی‌های متوالی و غلبه بر احساس انسداد در پیشرفت متوسل به هر چیزی که تنها وعده موفقیت می‌دهد، بشوند؛ هرچند غیرمنطقی و غیرعقلانی به حساب بیاید.

درباره جرم‌انگاری جادوگری هم باید به لایحه مجازات اسلامی اشاره کرد. در لایحه قانون مجازات اسلامی ماده‌ای بود که سحر و جادو را جرم‌انگاری کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته بود. البته ایراداتی اساسی بر این ماده وارد بود، از‌جمله نبود تعریف سحر و جادوگری و تعیین دقیق محدوده آن، تعیین مجازات سنگین اعدام برای آن، نبود تعیین کیفر و در‌واقع نبود جرم‌انگاری سحر و جادوگری برای غیرمسلمانان و... که سرانجام ماده مذکور نیز از لایحه حذف شد.

البته می‌توان در نظر گرفت که عموم افرادی که اقدام به رمالی و مانند آن می‌کنند، در‌واقع مردم را به امور واهی امیدوار می‌کنند و عمل آنها می‌تواند مصداق بارز کلاهبرداری باشد و مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات ارتکاب‌کنندگان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، مرتکب به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شوند و چنانچه عمل رمال یا فالگیر را بتوان ذیل ماده 712 در تکدی‌گری و کلاشی آورد، تعقیب چنین اعمالی منعی نخواهد داشت.

نمونه‌های زیادی از مسمومیت‌های با فلزات با طلسم‌های خوراکی یا ابتلا به بیماری‌های انگلی و عفونی متعاقب مصرف طلسم‌هایی که بر پایه مدفوع جانوران هستند تا تجاوز جنسی به بهانه باطل‌کردن سحر و اعمالی شنیع بوده است و در حال گسترش نیز هست اما شوربختانه در شرایط امروز انگار حساسیت زیادی را برنمی‌انگیزد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: تاکید استفاده از ظرفیت‌های مردمی در صلح و سازش، در برنامه هفتم توسعهرئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: نقش سران طوایف در زمینه تحقق صلح و امنیت اجتماعی در جامعه مؤثر بوده و این کار خداپسندانه تاثیرات اجتماعی والایی در جامعه دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مشکل راه‌های روستایی و سند سیل‌زدگان معمولان در اولویت اقدام قرار گیردسرپرست فرمانداری معمولان گفت: در راستای گسترش خدمت‌رسانی اداره بنیاد مسکن در معمولان مستقر شود و مشکل راه‌های روستایی و سند سیل‌زدگان در اولویت اقدام قرار گیرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: افزایش اعتبارات برای پیشگیری از اعتیاد، سرمایه‌گذاری استمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس افزایش اعتبارات در این حوزه را سرمایه‌گذاری ارزشمند و اولین گام موثر در کنترل و پیشگیری از اعتیاد و صیانت از خانواده‌های کارگران دانست.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: واکنش‌های مجازی به «بسیج لندن؛ بسیج پاریس»در پی بیانات امروز (چهارشنبه) مقام معظم رهبری در جمع دانش آموزان و دانشجویان بخشی از اظهارات ایشان در شبکه‌های اجتماعی ترند شده و واکنش‌های جالبی در پی داشت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تلفیق خدمات سلامت و آموزش مهمترین ویژگی برنامه آموزش پزشکی ایران استعضو فدراسیون جهانی آموزش پزشکی، تلفیق خدمات بهداشتی و آموزشی اجتماعی محور در ایران را، نمادی فوق العاده برای پاسخگویی اجتماعی در برنامه پزشکی خانواده برشمرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رژیم صهیونیستی در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار داردمعاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: رژیم صهیونیستی در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕