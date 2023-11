به گزارش ایسنا، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی) در این دیدار، سخنان برخی منابع غربی همچون ساماندهی اجتماعات حمایت از فلسطین در انگلیس به وسیله ایران را ناشی از بی‌آبرویی غیرقابل علاج آنها خواندند و با کنایه به اینگونه تحلیل‌های مضحک گفتند: لابد این اجتماعات کار بسیج لندن و بسیج پاریس است!

