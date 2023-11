اول بیایید نگاهی به آمار بیندازیم. حسن اکبری، معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع‌زیستی در همین خبر گفته که در‌حال‌حاضر ۲۵ باغ‌وحش و ۱۸ باغ پرندگان در کشور وجود دارد.

۳۷ مرکز آن باغ‌ پرندگان هستند. منتظمی همچنین گفته بود تمامی باغ‌وحش‌های ایران از استاندارد جهانی فاصله دارند! همین سه خبر متفاوت از سه مدیر ارشد سازمان حفاظت محیط ‌زیست نشان از ناهماهنگی و نبود اطلاعات دقیق از باغ‌وحش‌های کشور دارد. مشخص نیست وقتی در بیان آمار باغ‌وحش‌ها چنین تناقضات بزرگی وجود دارد، وضعیت گونه‌های موجود در این مراکز به چه شکل است و آیا اصولا آماری از آنها وجود دارد یا خیر.

نکته دیگر در این زمینه خبر بازبینی استانداردهای باغ‌وحش‌ها از سوی سازمان حفاظت از محیط‌ زیست است که گویا تعطیلی مراکز اعلام‌شده بر اساس شاخص‌های جدید است. هرچند در متن گفت‌وگو اعلام شده برخی از مراکز بر اساس تصمیم خودشان تعطیل شده‌اند، اما حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که شاخص‌های جدید موجب تعطیلی مراکز اعلامی شده است، باز هم نشان از ضعف سازمان حفاظت محیط‌ زیست در مسئله باغ‌وحش‌ها دارد.

شوربختانه باید اعلام کرد همچنان اراده قوی برای اصلاح وضعیت باغ‌وحش‌ها در کشور وجود ندارد و همچنان شاهد ادامه وضعیت موجود خواهیم بود. فارغ از تضییع حقوق حیوانات و نارضایتی طرفداران محیط‌ زیست، پیش ‌از این بارها و بارها درباره آسیب‌های باغ‌وحش‌ها در سراسر جهان صحبت شده است. این مراکز در پس شعارهای زیبا درباره آموزش و حمایت از حیوانات، یکی از مقاصد اصلی تجارت غیرقانونی حیات‌ وحش و آسیب به تنوع‌ زیستی هستند.

