تکلیف سهام عدالت متوفیان روشن شد

معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: طبق زمان‌بندی این شرکت، تا پایان سال سهام عدالت متوفیان به وراث آنان تخصیص می‌یابد و اوایل سال آینده سود انباشت‌شده سنواتی نیز بین وراث تقسیم خواهد شد. او افزود: پس از اتصال کارگزاری‌ها، در هفته آینده دو بانک بزرگ کشور به سامانه میراث اضافه خواهند شد و سپس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر پیشخوان که بازوی اجرائی هستند، به این سامانه متصل خواهند شد.

حسنلو درخصوص تعداد متوفیان سهام عدالت گفت: از زمان واگذاری سهام عدالت تاکنون، بیش از سه‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار نفر از مشمولین سهام عدالت فوت کرده‌اند. پیش‌بینی ما این است که بیش از ۱۵ میلیون نفر، ورثه این متوفیان باشند.

معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در مورد مراحل تقسیم سهام عدالت میان وراث هم بیان کرد: برای تقسیم ارث بین وراث کافی است یکی از ورثه با همراه‌داشتن اصل گواهی حصر وراثت و یک‌سری مدارک هویتی خود و سایر وراث به یکی از شعب کارگزاری مراجعه کرده و بعد از احراز هویت وراث، اطلاعاتشان در سامانه میراث ثبت و پرونده برای آنها تشکیل خواهد شد.

حسنلو گفت: پرونده در میز کار (کارتابل) تمامی وراث در سامانه درگاه یکپارچه ذی‌‌نفعان بازار سرمایه قابل مشاهده خواهد بود و وراث می‌توانند در این سامانه، آخرین وضعیت پرونده خود را مشاهده کنند.

