1- برخی از پرونده‌ها از قبیل درخواست دستور موقت، درخواست تأمین خواسته و دستور تخلیه نیازمند تصمیمات فوری هستند؛ عدم ارجاع به موقع این قبیل پرونده‌ها، باعث می‌شود با وجود قانونی‌بودن خواسته، متقاضی به‌موقع احقاق حق نشود که این امر بی‌تردید از نگاه فردی و ‌ از نگاه اجتماعی در بعد فردی، موجب بدبینی افراد جامعه نسبت به اجرای عدالت در نظام قضائی می‌شود و شخص تصور می‌کند که قوه قضائیه به‌عنوان ضامن اجرای عدالت، خود ناقض قانون است و در برخی موارد موجب دلسردی از اجرای عدالت از طریق دادگاه شده و به زعم...

2- در برخی موارد عدم ارجاع به‌موقع پرونده‌ها هم موجب ورود هزینه‌های اضافی به طرفین پرونده می‌شود؛ برای مثال در برخی مجتمع‌ها ثبت مجدد پرونده‌های هر ماه، در ماه بعد انجام می‌شود. فرض کنید دادگاهی در مبلغ مورد حکم سهوا اشتباه کرده و نیازمند اصلاح است.

3- مضاف بر مورد مذکور در بند ۲، همین عمل باعث افزایش حجم ورودی پرونده‌های تجدیدنظر نیز می‌شود و پرونده‌ای که ممکن بود در صورت ثبت مجدد به‌موقع با عدم اعتراض قطعی شود، دقیقا به دلیل عدم ثبت مجدد به موقع و عدم صدور رأی اصلاحی قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، ناچارا ازسوی متقاضی رأی اصلاحی مورد اعتراض واقع شده و هم مدت اجرای آن طولانی شود هم پرونده‌ای به نظام قضائی تحمیل کند.

4- اگرچه ریاست محترم قوه قضائیه در بازدید صدرالاشاره، نسبت به عدم ارجاع پرونده در روزهای پایانی ماه واکنش نشان داد و امید می‌رفت تا بعد از آن، این رویه از طرف دادگاه‌ها کنار گذاشته شود ولی گذشت زمان نشان داد که در بر همان پاشنه می‌چرخد.

به نظر می‌رسد تجربه‌های گذشته نظام قضائی درباره پیگیری آمار ماهانه از شعبات، یک تجربه کاملا شکست‌خورده است و تبعات منفی بسیاری از ایجاد بوروکراسی‌های پر‌پیچ‌وخم برای مراجعه‌کنندگان خود نظام قضائی دارد و جا دارد تا قوه قضائیه رویکرد خود را از سیستم آمارسازی به سمت تشویق قضات به دقت در رسیدگی و صدور آرای متقن تغییر دهد.

