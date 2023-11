یک مقام مصری دیگر گفت سرعت انتقال این افراد به وضعیت امنیتی گذرگاه رفح بستگی دارد و انتقال تمامی آن‌ها به مصر در طول روز چهارشنبه ممکن است میسر نباشد. یک مقام غربی گفت: دولت‌های مصر و اسرائیل درمورد فهرست افرادی که می‌توانند از نوار غزه خارج شوند توافق کرده‌اند. یک مقام اسرائیلی نیز هماهنگی با دولت مصر را تایید کرد.

برخی ديگر از گزارش‌ها از قول مدير بيمارستان اندونزيايی در نوار غزه تلفات اين حمله را بالای ۱۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. او افزود که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد «ولی قوانین جنگ و قوانین بشردوستانه بین‌المللی همواره باید اجرا شوند.»

آقای بورل افزود: «با گذشت هر روز و با توجه به وخیم‌تر شدن وضعیت مردم در نوار غزه، ایجاد گذرگاه امن برای انتقال کمک ضروری‌تر می‌شود.»اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، گفت گروگان‌های اسرائیلی که در نوار غزه هستند هدف همان حملات مرگبار و ویرانگر اسرائیل قرار خواهند گرفت که ساکنان این باریکه با آن روبرو هستند.

همزمان، شلیک راکت از سوی حماس و سایر گروه‌های پیکارجوی فلسطینی به شهرهای اسرائیل ادامه یافت. روز چهارشنبه صدای آژیر خطر در چند شهر و شهرک در جنوب اسرائیل از جمله شهرهای بندری اشکلتون و اشدود به گوش می‌رسید.

بیمارستان‌های منطقه مملو از مجروحان حملات اخیر است. خانواده‌های قربانیان برای تحویل گرفتن اجساد غزیزان خود در مقابل سردخانه‌ها تجمع می‌کنند و تدفین کشته‌شدگان به‌سرعت و پس از برگزاری مراسم نماز انجام می‌شود.

بیمارستان الشفا و بیمارستان اندونزیایی به‌دلیل کمبود سوخت ضروری برای ژنراتورهای خود مجبور شده‌اند برق بخشی از بیمارستان را قطع کنند.

