نشست معرفی کتاب «اشتیاق غیرعقلانی» برگزار شد

گذشت زمان نشان داد که رابرت شیلر در زمان انتشار دو ویرایش اول و دوم کتاب خود، تحلیلی درست از ایجاد حباب و پیش‌بینی ریزش آن در بازار سهام و در بازار املاک و مستغلات داشته است. این کتاب تاکنون به 14 زبان زنده دنیا ترجمه شده و نویسنده آن به عنوان محقق مالی رفتاری به صورت فعال در بطن بحران‌های مالی و اقتصادی جهان حضور داشته است.

استاد دانشگاه تهران افزود: تئوری بازار کارا، تئوری اصلی و پارادایم اصلی اقتصاد بوده است که طرفداران آن در مقابل اقتصاد رفتاری، مقاومت جدی داشته‌اند. ندیری درباره این کتاب توضیحاتی ارائه کرد و افزود: من فکر می کردم اگر دانشگاه تهران این اثر را چاپ کند خوب باشد اما از سوی دیگر اثرگذاری انتشارات بورس را نداشت به همین دلیل کتاب به همت انتشارات بورس روانه بازار نشر شد. مقدمه من بر این کتاب تفصیلی است و روی آن وقت زیادی گذاشتم.

نوربخش، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در بخشی از این نشست با اشاره به مفاهیم مطرح شده در کتاب «اشتیاق غیرعقلانی»، مطرح کرد: آیا صرفا سرمایه‌گذاران باعث تورش‌های رفتاری در بازارها می‌شوند و یا دولت‌ها و سیستم‌ها در شروع آن نقش دارند و به همه خطاها به نام سرمایه‌گذاران تمام می‌شود؟

نوربخش افزود: اتفاقاتی که امروز در فلسطین اشغالی و مقاومت در برابر اشغالگری شاهد آن هستیم، به دلیل سابقه 60 ساله کشتار و جنایت در آن منطقه است، مالی رفتاری و مواجه با بازار هم دقیقا بدین گونه است و باید به سابقه بازارها و رفتارها توجه کنیم.

مصطفی نصراصفهانی، مدرس دانشگاه، دیگر سخنران این نشست در ادامه با تاکید بر اینکه موضوعی که کتاب «اشتیاق غیرعقلانی» به آن پرداخته مغفول مانده است عنوان کرد: من همواره پیگیر تحولات در حوزه رفتاری بودم. این کتاب مغفول مانده و مورد توجه قرار نگرفته است.

