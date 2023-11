وی که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، افزود: «این جنگ بهای سنگی دارد و با غم و اندوه خانواده نظامیان شریک هستیم». گالانت در ادامه سخنانش گفت: «ما بر اساس طرحی که داریم پیش روی می‌کنیم و حماس ضربات سنگینی را متحمل می‌شود و هزاران هدف و خرابکار را از بین برده‌ایم».

وزیر جنگ اسرائیل در ادامه مدعی شد: «ما در اوج جنگ قرار داشته و نبردهای سختی در جریان است و نظامیان در ماموریت خود موفق بوده و ارتش در حال پیشروی است».منابع رسانه‌ای اسرائیلی امروز (۱۰ آبان) اعلام کردند که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ نظامی رژیم اشغالگر در غزه به دست رزمندگان مقاومت به هلاکت رسیده‌اند. این آمار در حالی است که اشغالگران به شدت تعداد تلفات خود را سانسور کرده و به شکل قطره‌چکانی در حال ارائه آمار تلفات خود هستند.

خبرگزاری شهاب به نقل از منابع عبری‌زبان نوشت که ارتش اسرائیل هلاکت چهار نظامی دیگر را نیز اعلام کرده است که با آمار پیشین که ۱۴ نفر ذکر شده بود، تاکنون ۱۸ نظامی به هلاکت رسیده‌اند.وزیر جنگ اسرائیل افزود: «در برابر دشمن دو انتخاب وجود دارد یا مرگ یا تسلیم و هیچ گزینه‌ سومی وجود ندارد».

وی ادامه داد: «می‌دانم که خانواده نظامیان در نگرانی قرار دارند و من از آنها حمایت می‌کنم و به خانواده ربوده شدگان می‌گویم که هرگز شما را فراموش نخواهیم کرد».وی به اختلاف درون کابینه اسرائیل نیز اشاره‌ای کرد و گفت: «وزیر امور مالی با انتقال پول به تشکیلات خودگردان فلسطین مخالفت می‌کند و باید این پول‌ها برای حفظ آرامش به کرانه باختری منتقل شود».

وزیر جنگ اسرائیل افزود: «جنگ هرگز کوتاه نخواهد بود و به تدریج در حال پیشروی هستیم و همچنان به ارزیابی مجدد استراتژی خود ادامه می‌دهیم».

