رهبر حزب کارگر اسرائیل در کنست: خصومتی با مردم ایران نداریم، رژیم دنبال محو اسرائیل است

VOA FARSI صدای آمریکا: کاخ سفید: اسرائیل تلاش می‌کند تلفات غیرنظامیان را کاهش دهدهشدار بانک جهانی در مورد اقتصاد جهانی همزمان با ادامه جنگ اسرائیل و حماس

VOA FARSI صدای آمریکا: حسن هاشمیان: جمهوری اسلامی در جنگ فعلی از خطوط قرمز اسرائیل و آمریکا رد نشده است

VOA FARSI صدای آمریکا: قانونگذاران آمریکایی خواستار اقدامات قاطع‌تر ایالات متحده در برابر ایران شدندجمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال تصویب بسته کمک دفاعی به اسرائیل هستند

VOA FARSI صدای آمریکا: سخنگوی ارتش اسرائیل: در نبرد با حماس هم مراقب غیرنظامیان اسرائیلی هستیم هم مردم عادی غزه

VOA FARSI صدای آمریکا: اشاره دوباره نتانیاهو به جمهوری اسلامی و تاکید اسرائیل به مقابله با حزب الله بعد از حماس

VOA FARSI صدای آمریکا: آژیر خطر در تل آویو و فرار مردم به پناهگاه‌ها؛ حملات راکتی حماس به اسرائیل ادامه دارد

