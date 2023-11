SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: حسن هاشمیان: جمهوری اسلامی در جنگ فعلی از خطوط قرمز اسرائیل و آمریکا رد نشده استحسن هاشمیان: جمهوری اسلامی در جنگ فعلی از خطوط قرمز اسرائیل و آمریکا رد نشده است

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا

VOA FARSI صدای آمریکا: سوران خاطری از نگرانی‌ها از نقش جمهوری اسلامی در گسترش جنگ غزه در خاورمیانه گزارش می‌دهدسوران خاطری از نگرانی‌ها از نقش جمهوری اسلامی در گسترش جنگ غزه در خاورمیانه گزارش می‌دهد

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا

ETEMADONLINE: هزینه‌ مردن چقدر است؟ قیمت قبر در قطعات قدیمی به بالای 100 میلیون تومان هم می‌رسدگزارشی از هزینه‌های بهشت زهرا در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت.

منبع: EtemadOnline

VOA FARSI صدای آمریکا: اشاره دوباره نتانیاهو به جمهوری اسلامی و تاکید اسرائیل به مقابله با حزب الله بعد از حماساشاره دوباره نتانیاهو به جمهوری اسلامی و تاکید اسرائیل به مقابله با حزب الله بعد از حماس

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا

DW_PERSIAN: روابط ایرانی‌ها و اسرائیلی‌‌‌‌ها درفضای مجازی 'جرم' اعلام شدبنا بر اعلام دادستانی کل جمهوری اسلامی هرگونه مباشرت یا معاونت در مراودات و ارتباطات غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع اسرائیلی در فضای مجازی جرم محسوب خواهد شد.

منبع: dw_persian

ETEMADONLINE: قیمت این ماشین اسباب بازی قیمت پراید ۵ سال پیش است!+عکسیکی از کاربران در فضای مجازی عکسی از آگهی فروش ماشین اسباب بازی منتشر کرده که نشان می‌دهد قیمت این خودروهای غیرواقعی به قیمت ماشین واقعی چند سال پیش است.

منبع: EtemadOnline