این نوآوری قرار است استراتژی‌های برنامه‌ریزی شبکه را متحول کند و تکامل شبکه‌های هوشمند را سرعت بخشد که درنهایت این سرویس از طریق پلتفرم باز هوش مصنوعی نسل جدید اپراتور چاینا تلکام در دسترس قرار خواهد گرفت.

قرارگیری دو مقوله آنتن و پورت هوشمند کنار یکدیگر، پشتیبانی از داده‌های واقعی از جمله داده‌های کانتینر، جرثقیل‌های ساحلی، مسیرهای رانندگی و شاخص‌های عملکرد را ممکن می‌کند تا پیکربندی‌های آنتن و RIS به صورت مکرر از نظر تعداد، مکان و پارامترها بهینه شود.

گفته شده استنتاج برخط با تکیه بر داده‌های واقعی، استراتژی‌های برنامه‌ریزی شبکه را استخراج می‌کند که برای معیارهای پوشش، عملکرد و مصرف منابع به خوبی قابلیت تنظیم دارند. بنابراین باتوجه به اینکه قرار است این سرویس در قالب تابلوی امتیازات طراحی شود، محیطی را تقویت می‌کند تا توسعه‌دهندگان تشویق شوند مدل‌های پیشرو در صنعت را به طور مداوم ارائه دهند.

ISNA_FARSI: از سامانه‌های هوشمند املاک و تاکسی شهرداری مشهد رونمایی شدشهردار مشهد در حاشیه افتتاح بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر، دهمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند و چهارمین نمایشگاه تخصصی توسعه کسب‌وکار و فرانچایز از راه‌اندازی دو سامانه هوشمند املاک و تاکسی شهرداری مشهد خبر داد و گفت: این دو سامانه خدمات ویژه‌ای را در راستای شفافیت‌سازی و تسهیل دسترسی مردم ارائه می‌دهند.

SHARGHDAILY: شهادت برخی مجروحان فلسطینی در گذرگاه رفحبه گزارش شبکه شرق، خبرنگار شبکه «الجزیره» امروز چهارشنبه، اول نوامبر به نقل از منابع رسمی در غزه، از به شهادت رسیدن تعدادی از مجروحان فلسطینی در گذرگاه «رفح» خبر داد.

SHARGHDAILY: لینکدین صاحب ویژگی‌های هوش مصنوعی شدبه گزارش شبکه شرق، این شبکه اجتماعی که متعلق به مایکروسافت است، همچنین اعلام کرد تعداد کاربرانش از مرز یک میلیارد نفر عبور کرده است. اعضای لینکدین، پروفایل‌های رزومه مانندی از تحصیلات، تجربه کاری و مهارت‌های حرفه ای دارند. لینکدین اعلام کرد حدود ۸۰ درصد از اعضای جدید این پلتفرم، از خارج از آمریکا به این شبکه اجتماعی دسترسی دارند.

ISNA_FARSI: طرح‌های پدافند غیرعامل آب منطقه‌ای یزد رونمایی شدمدیر عامل آب منطقه‌ای یزد در جریان بازدید معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پدافند غیرعامل کشور از اقدامات پدافندی این شرکت، از رونمایی چند طرح پدافند غیرعامل این شرکت خبر داد.

ISNA_FARSI: یک سریال مافیایی دیگر به شبکه نمایش خانگی اضافه می‌شودهمزمان با نزدیک شدن به تاریخ پخش قسمت اول از فصل اول سریال «هفت» به کارگردانی کیارش اسدی‌زاده از پوستر رسمی این سریال با طراحی محمد شکیبا رونمایی شد.

ISNA_FARSI: رونمایی از ۷ محصول فناورانه نانویی در نمایشگاه نانومدیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو از آغاز این نمایشگاه از روز شنبه، ۱۳ آبان ماه جاری خبر داد و گفت: در این نمایشگاه ۷ محصول نانویی رونمایی می‌شود.

