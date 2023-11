وی ادامه داد: دوره آموزشی کوتاه‌مدت مهارت‌های رسانه‌ای در جهاد تبیین توسط موسسه فرهنگی هنری افلاک پیام پارسیان، دوره نرم‌افزار جمینی توسط مرکز آموزش علمی کاربردی الیگودرز ۱، دوره بهینه‌سازی مصرف کود و سم در تولید محصولات زراعی و باغی توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولیدکنندگان بروجرد و دوره امداد و نجات در کوهستان توسط مرکز آموزش علمی کاربردی نورآباد، به‌صورت تک‌درس برگزار می‌شوند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان تصریح کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، دوازده دوره کوتاه‌مدت در استان برگزاری شده و شش دوره کوتاه‌مدت دیگر نیز در انتظار تائید و صدور مجوز قطعی سازمان مرکزی دانشگاه است.

جعفری خاطرنشان کرد: فرایند درخواست دوره‌های کوتاه‌مدت، پس از نیازسنجی مراکز آموزش علمی کاربردی استان و تائید کمیته اجرائی آموزش‌ دوره‌های کوتاه‌مدت این دانشگاه در سامانه ساتب بارگذاری می‌شود که پس از بررسی سایر کمیته‌های تخصصی سازمان مرکزی دانشگاه و تائید نهایی، مجوز قطعی جهت اجرا صادر خواهد شد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: آغاز دوباره نشست‌های «بر سینمای ایران چه گذشت»سلسله نشست‌های تخصصی «بر سینمای ایران چه گذشت» که به دومین دوره خود رسیده است، ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه در پردیس سینمایی آزادی برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آخرین مهلت ارسال مقاله به کنفرانس مهندسی معدن ایراندوازدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، اول و دوم اسفندماه امسال در دانشگاه کاشان برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نشست علمی 'روانشناسی اسلامی با رویکرد تاسیسی' برگزار می‌شودنشست علمی با موضوع روانشناسی اسلامی با رویکرد تاسیسی، در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: داناب یزد به ایستگاه پایانی ششمین دوره و آغاز هفتمین دوره رسیداختتامیه ششمین دوره طرح ملی دانش اموزی نجات آب(داناب) و افتتاحیه هفتمین دوره این طرح در استان یزد با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رتبه نخست مازندران در تولید گوشت سفید کشورمعاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سالانه ۳۰۶ هزار تن گوشت سفید در مازندران تولید می‌شود و رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سی و سومین جشنواره تئاتر استانی سیستان و بلوچستان برگزار می‌شودمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: سی و سومین جشنواره تئاتر استانی در حوزه صحنه‌ای و خیابانی در آبان‌ ماه در استان برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕