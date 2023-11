انهدام باند خانوادگی سرقت در آستارا

وی با بیان اینکه در پی وقوع چند فقره سرقت وجه نقد از رانندگان ترانزیت با شیوه‌های مشابه در آستارا، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت، گفت: با انجام تحقیقات فنی، اخذ اظهارات مالباختگان و جمع‌آوری آثار به جا مانده از صحنه‌های وقوع جرم، متهمان این پرونده‌ها که تحت پوشش خانواده اقدام به سرقت می‌کردند، مورد شناسایی قرار گرفتند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه این باند خانوادگی حین تردد با یک دستگاه خودروی لیفان مشکی توسط پلیس مشاهده شدند، افزود: ۴ سارق این پرونده در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

این مقام انتظامی به کشف ۴۰۰ دلار وجه نقد سرقتی معادل تقریبی ۲۰۰ میلیون ریال در بازرسی از لوازم همراه سارقان اشاره کرد و بیان داشت: سارقان این پرونده به ۴ فقره سرقت وجه نقد از رانندگان ترانزیت و یک فقره سرقت از مغازه به روش کف‌زنی و کش‌رو زنی اعتراف و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

سردار حسن‌پور با اشاره به اینکه مشارکت مردم و دستگاه‌ها و همکاری آنها با پلیس برای کاهش وقوع سرقت امری ضروری است، خاطرنشان کرد: با رعایت اصول حفاظتی و مراقبتی و هم چنین توجه به هشدارهای پلیس می‌توان از وقوع بسیاری از سرقت‌ها پیشگیری کرد.

