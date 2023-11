اعلام جنگ جنبش نجبا علیه آمریکا؛ این تصمیم قطعی است!

شیخ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش نجباء با اعلام ساعت صفر عملیات نظامی تاکید کرد مقاومت اسلامی تصمیم به آزادسازی نظامی عراق گرفته است و اتفاقات بزرگی در راه است. در بیانیه شیخ الکعبی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم آمده است: مقاومت اسلامی عراق تصمیم خود را مبنی بر آزادسازی نظامی عراق اتخاذ کرده است.

این تصمیم قطعی است و اتفاقات بزرگ‌تری در راه است. خوشا به‌ سعادت دلاورمردان مجاهد، خوشا به‌حال هر آنکه مشارکت و همراهی کرد. پیروزی از آن اسلام است. نه توقف، نه سازش و نه عقب‌نشینی.

