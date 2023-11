دعوای یحیی و نکونام، نسوختن معروف و گوسفندان ترسو!

پاکو خمس، سرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری قبل از دیدار تیمش برابر نساجی در هفته نهم لیگ برتر فوتبال گفت: این هفته تمرین خوبی داشتیم. محروم و مصدوم نداریم و با انگیزه برای بازی فردا آماده شده‌ایم. برای بازی فردا جهت بازگشت به روند پیروزی آماده هستیم.کیانوش رستمی اعلام کرد در لیگ وزنه می‌زند و از این پس زیر نظر کادرفنی تمرین خواهد کرد.

IRANINTL: بگومگوی رسانه‌ای جواد و یحیی؛ «هر کس و ناکسی درباره اشک تمساح و قهر حرف زد»پس از آنکه جواد نکونام در کنفرانس پس از بازی با آلومینیوم بدون نام‌بردن از تیمی گفت «خودتان می‌دانید چه پول‌هایی می‌گیرند اما سر خیلی مسائل اشک تمساح می‌ریزند»، امروز گل‌محمدی نیز بدون اشاره به شخصی گفت: «هرکس و ناکسی راجع‌به من حرف زد، یکی گفت اشک تمساح، یکی بحث قهر را کرد.

ISNA_FARSI: تعجب گل‌محمدی از دعوت شدن به کمیته اخلاق: چرا الان یادشان افتاده؟یحیی گل‌محمدی از اقدام کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برای دعوت او و عضو هیات مدیره استقلال تعجب کرد.

ETEMADONLINE: یحیی گل‌محمدی و ۲ استقلالی به کمیته اخلاق احضار شدندبا اعلام کمیته اخلاق، یحیی گل محمدی، سرمربی تیم پرسپولیس جهت ادای پاره ای از توضیحات باید روز دوشنبه ۱۵ آبانماه در کمیته اخلاق حضور یابد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، همچنین علیرضا خانی، عضو هیات مدیره باشگاه استقلال به همراه معاون فعلی باشگاه استقلال باید روز دوشنبه ۱۵ ابانماه در کمیته اخلاق جهت ادای پاره ای از توضیحات حضور داشته باشند.

ISNA_FARSI: تعجب یحیی، جریمه نکو، رکورد بیرو و تناقض کیانوش!ورزش ایران و جهان امروز با اتفاقات و مسائل مختلفی همراه بود که گزیده آنها در این گزارش آمده است.

ETEMADONLINE: پاسخ جنجالی یحیی به کنایه‌ی اشک تمساحِ نکونام/ هر کس و ناکسی در مورد من حرف می زند!یحیی گل‌محمدی در یک نشست خبری مهم بدون اشاره به سرمربی استقلال پاسخی جنجالی به او داد. همه چیز از اظهارات جواد نکونام آغاز شد، جایی که گفت دیگران اشک تمساح می‌ریزند و به حقوقشان می‌رسند اما در استقلال چنین چیزی وجود ندارد.

ISNA_FARSI: تاثیرگذاری رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش بر بازارکار با مدیریت یکپارچهدبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: وجود مدیریت یکپارچه، منسجم و متناسب با نیاز بازار کار و جامعه می‌تواند تاثیرگذاری رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش را دو چندان کند.

