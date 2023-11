صحبت‌هایی که باعث شد گل‌محمدی امروز در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت مالی باشگاه پرسپولیس، گریزی به آن بزند: « من خودم آمدم وسط و از شخصیت و اعتبار خودم خرج کردم که بازیکنان درگیر نشوند. متاسفانه این مسئله به شخص خود من ضربه می‌زند. این باعث شد که هرکس و ناکسی آمد راجع‌به من گفت اشک تمساح، بحث قهر و این چیزها. آدم‌های بی‌خودی آمدند راجع‌به من صحبت کردند.»

ETEMADONLINE: پاسخ جنجالی یحیی به کنایه‌ی اشک تمساحِ نکونام/ هر کس و ناکسی در مورد من حرف می زند!یحیی گل‌محمدی در یک نشست خبری مهم بدون اشاره به سرمربی استقلال پاسخی جنجالی به او داد. همه چیز از اظهارات جواد نکونام آغاز شد، جایی که گفت دیگران اشک تمساح می‌ریزند و به حقوقشان می‌رسند اما در استقلال چنین چیزی وجود ندارد.

MASHREGHNEWS: گل‌محمدی: مورایس جای ما بود حرف‌های تندتر و بدتری می‌زد/ هرکس و ناکسی درمورد من حرف زدسرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به این نکته اذعان کرد که تیمش بازی حساسی با صنعت نفت آبادان پیش رو دارد.

