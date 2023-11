روزنامه نزدیک به دولت اردوغان خبر داد: صادرت نفت ایران به اسرائیل از طریق ترکیه

طرح موضوع احتمال رفتن نفت ایران از ترکیه به اسرائیل در حالی است که امروز علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از دولت‌های اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند و تاکید کردبه گفته خادمی، «ترکیه منافع ملی خود را به شکلی دنبال می‌کند که از هر طریقی در جهت تحقق آن فروگذار نمی‌کند و در واقع در رابطه سیاسی، دوستی و دشمنی را لحاظ نمی‌کند».

او تاکید کرد ایران پس از فروش نفت، هیچ مسوولیتی در قبال اینکه کشور مقصد چه استفاده‌ای از آن می‌کند، ندارد: «جمهوری اسلامی هیچ نقشی در فرآیند ارسال نفت به اسرائیل ندارد و هیچ‌گاه به خاطر چند بشکه نفت به اعتبار خود لطمه نمی‌زند.»

خادمی هشدار داد تهران در صورت کسب اطلاع از صحت این موضوع، در فروش نفت خود به ترکیه تجدید نظر خواهد کرد.تهران همواره از اهرم نفت و انرژی برای اعمال فشار به رقبای خود سود جسته است. مقام‌های جمهوری اسلامی در مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی بارها تهدید کرده‌اند تنگه هرمز، از شریان‌های اصلی جریان انتقال انرژی در جهان را مسدود می‌کنند.

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز ۲۹ مهر هشدار داد در صورت دخالت مستقیم آمریکا در مناقشه حماس و اسرائیل، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را خواهد بست.تلاش‌های بین‌المللی برای توقف کشتار و خونریزی‌ها و ارسال کمک‌های بشردوستانه به منطقه همچنان ادامه دارد.

