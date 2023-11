درخواست برندها برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن

این فعال صنعت ساختمان در ادامه تأکید کرد: «متأسفانه سازمان نظام مهندسی به‌عنوان یکی از نهادهای ناظر این صنعت، دچار فساد ساختاری شده که درمان‌پذیر هم نیست، مگر با ایجاد تحول ساختاری در سازمان نظام مهندسی.

اگر امروزه فهرست بلندبالایی از بلندمرتبه‌سازی‌های غیرایمن داریم که مایه دردسر برای شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی شده است، مقصر اول و آخر آن سازمان نظام مهندسی است». این فعال صنعت ساختمان همچنین با اشاره به موانع تولید مسکن گفت: «متأسفانه افزایش بی‌رویه عوارض صدور پروانه، انشعابات، مالیات و دیگر حقوق دولتی مربوط از یک طرف و اطاله در روند منتج به صدور پروانه و اجرای تشریفات قانونی از سوی دیگر، راه را دشوار کرده است و ما سازندگان مناطق برخوردار از دولت درخواست داریم تا در راستای رونق صنعت ساختمان و تنها با اعطای تخفیف ۹۰‌درصدی عوارض شهرداری و حقوق دولتی و رفع موانع صدور پروانه ساختمانی موافقت کند».

اکبری همچنین به سرمایه گزاف مورد ‌نیاز برای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و توضیح داد: «اگر حداقل قیمت ساخت یک مترمربع طرح نهضت ملی مسکن را ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، به حدود ۸۰ میلیارد دلار منابع نیاز داریم. این در حالی است که کل منابع و تسهیلات در دسترس برای توسعه کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار است».

پژمان جوزی، سازنده منتخب صنعت ساختمان هم در پنلی دیگر از این مراسم تأکید کرد که در‌حال‌حاضر حدود یک‌سوم هزینه ساخت‌وساز به جیب شهرداری‌ها می‌رود و یک‌سوم بهای زمین و یک‌سوم دیگر هزینه ساخت مسکن است و ناگفته پیداست که کج‌کارکردی در ساختار شهرداری‌ها سبب شده که سهم قابل‌توجهی در هزینه تمام‌شده مسکن داشته باشند.

عباس گلوی، فعال صنعت ساختمان هم گفت‌ یکی از موانع مهم و عامل کاهش عرضه در بازار مسکن فرایند طولانی صدور پروانه است که موجب کندی فرایند ساختمان‌سازی در کشور و حتی بسترساز فساد شده است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: آغاز ساخت واحدهای مسکونی دانشگاهیان از بهمن ماه/تسهیلات نهضت ملی مسکن برای خوابگاه‌های متاهلیوزیر علوم، تحقیقات و فناوری از آغاز ساخت واحدهای مسکونی دانشگاهیان از بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: برای ساخت خوابگاه‌های متاهلی در پردیس‌های اصلی و برای احداث مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه، اراضی خارج از دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی آماده‌سازی پروژه ۳۰۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن بروجردرئیس اداره راه و شهرسازی بروجرد گفت: آماده‌سازی پروژه ۳ هزار واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: دستور تولید ماهانه ۲میلیون تن سیمان مازاد برای نهضت ملی مسکنآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: وام ٣۵٠ میلیون تومانی مسکن روستایی ابلاغ شد/ نرخ وام نهضت ملی به ١٨ درصد رسیدبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهرداد بذرپاش در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از پروژه مقاوم‌سازی و تکمیل واحد‌ها در پروژه هزار و ١٠٠ واحدی سبحان ٢ قرچک با بیان اینکه کمتر از سه ماه گذشته رییس جمهوری ماموریتی به بنده دادند که واحدهای این پروژه را که ساخت آن از ٢٠ سال گذشته آغاز شده و علمیات ساخت آن هم ١٠ سال گذشته انجام شده بود را ساماندهی کنیم،...

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بهسازی روستایی و اجرای نهضت ملی مسکن از اولویت‌های شهرستان نهاوند استفرماندار نهاوند با بیان اینکه نهضت ملی مسکن از اصلی‌ترین طرح‌های دولت سیزدهم است و لازم است همه دستگاه‌ها در این زمینه همکاری و فعالیت داشته باشند، گفت: بهسازی روستایی و اجرای نهضت ملی مسکن از اولویت‌های شهرستان نهاوند است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: واگذاری واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری از ماه‌های آیندهمدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: از ماه‌های آینده و به مرور زمان مراحل واگذاری واحدهای مسکونی که دارای پیشرفت فیزیکی ۹۵ تا ۱۰۰ درصدی هستند به متقاضیان آغاز خواهد شد که این اقدام نیز براساس رتبه‌بندی متقاضیان و امتیاز آن‌ها انجام می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕