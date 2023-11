انجام ۱۴ هزار پیوند عضو در شیراز

ملک‌حسینی با بیان اینکه نخستین کنگره در سال ۲۰۰۸ به میزبانی شیراز برگزار شد، اظهار کرد: بزرگترین متخصصان پزشکی حوزه پیوند اعضا به خصوص پیوند کبد نظیر دکتر توماس استارزل بنیان‌گذار پیوند کبد برای اولین بار در کشورمان ایران حضور پیدا کردند که این کنگره باعث شناخته شدن ظرفیت شیراز در بین جهان شد.

ملک‌حسینی یادآور شد: با برگزاری اولین کنگره در سال ۱۳۸۶ ذهنیت دانشمندان جهان درمورد ایران تغییر کرد چراکه طی ۴۰ سال گذشته کشورمان مورد تهمت بی مورد قرار گرفته و در تحریم به سر برده است و پزشکان دنیا از پیشرفت ایران خبر نداشتند.

رئیس بیمارستان فوق تخصصی پیونداعضای ابوعلی سینا شیراز از مهم‌ترین اهداف این کنگره را آزمایش دستاوردهای بین مراکز مختلف علمی پیوند اعضا دانست و اظهار کرد: با برگزاری کارگاه‌های مختلف در این کنگره، اساتید نام‌آور پیوند جهان از نزدیک تجربه‌های خود را به اشتراک گذاشتند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۴ هزار پیوند عضو در شیراز انجام شده است، گفت: پیوند کلیه مخصوصا برای کودکان پیچیده‌ترین و سخت‌ترین عمل جراحی دنیا است چراکه باید از اعضای درجه یک پیوند انجام شود. ملک‌حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش دانشگاه علوم پزشکی در جامعه اشاره و اظهار کرد: ‌در هیچ جای دنیا دو وزارتخانه برای آموزش نداریم این همه وزارتخانه و ساختمان موازی وجود دارد که باعث شکل‌گیری دپارتمان‌های موازی در تمامی بخش‌ها به خصوص پزشکی شده است.

وی با تاکید بر اینکه در علوم پایه باید قوی‌تر شویم، ‌گفت: در حال پیگیری برای ایجاد مرکز جدید در این رابطه هستیم. پدرپیوند کبد ایران با اشاره به خیرساز بودن بیمارستان ابوعلی سینا تصریح کرد: ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه به روز ساخت این بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضا بوده که توسط خیرین انجام شده است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: بزرگترین مرکز پیوند اعضا در منطقه غرب آسیا در شیراز قرار داردمعاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه افتخار داریم که بزرگترین مرکز پیوند اعضا در ایران و منطقه غرب آسیا در شیراز قرار دارد،‌ گفت: مراکز علمی و آموزشی بیمارستان پیوند اعضای بوعلی سینا احداث می‌شود تا الگوی درمانی،‌آموزشی و علمی غیر دولتی در کشور باشد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: فعالیت‌های پزشکی و درمانی شیراز ارتقا می‌یابداستاندار فارس با اشاره به فعالیت‌های بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز که بهترین و با کیفیت‌ترین اعمال پیوند را انجام می‌هد، گفت: هدف آینده فعالیت‌های بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا، شیراز را سرآمدتر از وضعیت فعلی در حوزه آموزش و درمان پزشکی خواهد کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دومین دریافت کننده قلب خوک جان خود را از دست داددومین فردی که پیوند آزمایشی قلب خوک روی او انجام شده بود، تقریبا شش هفته پس از انجام عمل جان خود را از دست داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: بازگشت ثبات، امنیت و رضایت سرمایه‌گذاری به شیرازبه گزارش ایلنا، دبیرعلمی چهارمین نشست تخصصی کلانشهر شیراز گفت: این نشست با هدف بررسی موانع سرمایه گذاری در کلانشهر شیراز و تسهیل روند سرمایه گذاری در این کلانشهر برگزار شد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دایک حفاظتی معمولان تا محلی که شهر در خطر نباشد، انجام شده استمدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: عملیات اجرایی دایک حفاظتی معمولان توسط پیمانکار در حال انجام بوده و تا محلی که شهر در خطر نباشد به انجام رسیده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مسابقات خانگی 'شهر راز' همچنان در شیراز برگزار می‌شودبا وجود درخواست مسئولان باشگاه شهرراز مبنی بر میزبانی در خارج از استان فارس، مسابقات خانگی این تیم همچنان در شیراز برگزار خواهد شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕