برخی معلمان از بستر شبکه‌های اجتماعی برای معرفی خودشان، کارشان و حتی سرگرمی مخاطب استفاده می‌کنند. بنا به هدفی که پیج این افراد دنبال می‌کند نتیجه کار متفاوت است که می‌توان این دسته بندی را از آن داشت:

۱- پیج‌های آموزشی این پیج‌ها شامل خلاصه‌ای از تدریس‌ها، ویدئوهای آموزشی جذاب که عمدتاً فراتر از کلاس هستند و از جلوه‌های ویژه و امکاناتی که در مدرسه نیست برای جذاب‌تر شدن آن‌ها استفاده شده. معلم برای تولید محتوا در چنین پیجی به‌طور مشخص باید زمانی خارج از وقت کاری صرف کند تا دانش‌آموزان خودش یا هر دانش‌آموز دیگری که در آن مقطع هست بتواند از محتوا استفاده کند. بسیاری از این ویدئوها برای گروه کلاسی تولید و بعد در پیج معلم بازنشر می‌شوند و برای همین به‌طور مشخص ساعت تدریس تحت تاثیر آن نیست.

۲- پیج روزمرگی‌ها این پیج‌ها شامل کلیپ‌های بامزه‌ای از زندگی روزمره یک معلم است. به‌طور معمول خانم‌های معلم در این زمینه فعال‌تر هستند. دردسرهای مدیریت زندگی شخصی و کاری، تلاش برای برقراری تعادل بین این دو، سرریز کردن زندگی کاری در منزل مثل تصحیح برگه امتحانی بچه‌ها، کلاس خصوصی، شوخی‌ها با دانش‌آموزان، مشق‌های عجیبی که می‌نویسند یا پروژه‌های کلاسی که انجام می‌دهند و... از جمله محتواهای چنین پیج‌هایی است. کلیپی هم که اخیراً از یک معلم منتشر شد در همین حال و هوا بود.

۳- مدرسه‌ها و معلم‌های خاص بسیاری از مدارس کشور هستند که وضعیت خاصی دارند، به‌طور مثال معلم برای دانش‌آموزان عشایر تدریس می‌کند، برای رسیدن به مدرسه‌ای از دل کوه و کمر عبور می‌کند. یا دانش‌آموزانش تعداد کمی هستند. یا جغرافیای مدرسه و روستا خاص است. در چنین مواقعی معلم فقط کارش تدریس نیست.

