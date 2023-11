آشنایی با انواع چراغ محوطه ای

صنایع روشنایی تکشیدفام مفتخر است تمامی این مدل های چراغ محوطه ای را در طرحها و رنگ ها متنوع تولید و به بازار عرضه نماید. مواد اولیه به کار رفته در ساخت این چراغ‌ها از جنس‌های مختلفی است و به روش دایکاست (تزریق فشرده) تولید می شوند. ریخته‌گری دایکاست نوعی ریخته‌گری فلزات تحت فشار می باشد که مواد مذاب با ۳۰۰ تن فشار گاز ازت، به همراه فشار بالای روغن هیدرولیک داخل قالب تزریق می شود. این امر باعث استحکام و یکنواختی و زیبایی در سطح و بدنه محصول می گردد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: آشنایی با انواع روش‌های برش غیر فلزدستگاه‌های برش لیزر غیر فلزات از تکنولوژی لیزر برای برش و حکاکی موادی مانند چوب، پلاستیک، فایبرگلاس، چرم، کاغذ و سایر مواد غیرفلزی استفاده می‌کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: آشنایی با شیشه دوجداره و انواع آنشیشه دوجداره یکی از انواع پرکاربرد شیشه است که امروزه در بسیاری از ساختمان‌ها استفاده می‌شود. البته کاربرد شیشه دوجداره محدود به ساختمان‌سازی و استفاده در دکوراسیون خارجی نیست؛ بلکه در ساخت وسایل نقلیه نیز می‌توان از این محصول استفاده کرد و از مزایای بسیار زیاد آن مانند صرفه‌جویی در مصرف انرژی و عدم انتقال صدا بهره‌مند شد.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نصب ۲۶۵۰ دستگاه چراغ روشنایی در معابر اهوازمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از تعویض و نصب ۲۶۵۰ چراغ ال ای دی در راستای تامین روشنایی مطلوب در سطح معابر اصلی اهواز خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حضور دانش‌آموزان مدارس عشایری استان فارس در اردوهای راهیان پیشرفتفرمانده سپاه عشایر استان فارس گفت:آشنایی با دستاوردهای نظام و تلاش مهندسان و نخبگان برای پیشرفت کشور، از مهمترین اهداف اردوهای پیشرفت محسوی می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ربـاتـیـک چـیـسـت و چـه کـاربـردهـایـی دارد؟انجمن علمی دانشجویی رباتیک و مکاترونیک معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)، وبینار «آشنایی با رباتیک» را برگزار می‌کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دیلی میل: زنان باردار غزه بدون بیهوشی و با نور چراغ قوه سزارین می‌کنندگزارش شده که زنان باردار در غزه مجبورند با چراغ قوه و بدون بیهوشی در این باریکه سزارین کنند و این درحالیست که حملات و بمباران بی امان رژیم صهیونیستی ادامه دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕