نتانیاهو در این تماس، شولتس در جریان آخرین تحولات در اراضی اشغالی و اقدامات نظامی آتی این رژیم در نبرد با حماس گذاشته است. شولتس نیز در این تماس همبستگی خود با رژیم صهیونیستی را ابراز و بر اهمیت ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان در نوار غزه تاکید کرد.

حماس در ۱۵ مهر حمله گسترده‌ای را علیه مواضع رژیم صهیونیستی در غلاف غزه آغاز کرد. تل‌آویو در پاسخ به این عملیات - که به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی، «طوفان الاقصی» نام گرفته - قتل‌عام مردم بی‌گناه فلسطین را آغاز کرده و از رسیدن غذا، دارو، سوخت و دیگر اقلام ضروری به ساکنان غزه جلوگیری می‌کند.

در بیست و ششمین روز از جنگ غزه، امروز (چهارشنبه) نبردهای شدید بین مقاومت فلسطین و نیروهای صهیونیست که در حال نفوذ به شمال و جنوب نوار غزه هستند، ادامه دارد. این نبردها انهدام خودروها و کشته شدن سربازان اشغالگر را در پی دارد.

با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و افزایش تعداد شهدا به بیش از ۸۵۰۰ تن از جمله ۳۵۴۲ کودک و ۲۱۸۷ زن، اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت غزه از ۲۰۰۰ اعلام مفقودی شامل ۱۱۰۰ کودک که هنوز زیر آوار هستند، خبر داد.

