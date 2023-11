دو مدل تویوتای برقی جدید در راه بازارهای جهانی

شرکت خودروسازی ژاپنی اکنون ۱۳.۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایالت جنوبی در نظر دارد که از قیمت ۵.۹ میلیارد دلاری قبلی برای این پروژه که اولین بار در دسامبر ۲۰۲۱ اعلام شده بود، بیشتر است. این شرکت در روز سه‌شنبه (۳۱ اکتبر) در بیانیه‌ای اعلام کرد که تولید در کارخانه جدید که در حال ساخت است، علاوه بر دو خط اعلام‌شده قبلی، با هشت خط تولید باتری افزایش می‌یابد و مجموع هزینه‌های تویوتا برای تاسیسات را به ۱۳.۹ میلیارد دلار می‌رساند. این کارخانه همچنین چهار خط باتری برای خودروهای هیبریدی خواهد داشت.

نزدیک به ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اضافه شده تنها پنج ماه پس از افزایش هزینه‌های شرکت در کارخانه به میزان ۲.۱ میلیارد دلار صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش رویترز، تویوتا نسبت به بسیاری از همتایان جهانی خود رویکرد محتاطانه‌تری را برای خودروهای تمام برقی اتخاذ کرده است اما زمینه را برای راهبرد قوی‌تر خودروهای الکتریکی در ایالات‌متحده فراهم کرده است.

این شرکت در حال حاضر دو مدل کاملاً الکتریکی تویوتا bZ۴X (بی زد ۴ ایکس) و لکسوس RZ ۴۵۰e را در ایالات‌متحده به فروش می‌رساند که هر دو در ژاپن تولید می‌شوند. طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، تویوتا اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۵ قصد دارد یک نسخه الکتریکی برای هر مدل تویوتا و لکسوس در سطح جهان داشته باشد.

