حمایت آنجلینا جولی از مردم غزه

او در ادامه متنی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، نوشت: میلیون‌ها فلسطینی به صورت دسته‌جمعی در حال مجازات هستند. این مردم از غذا، دارو و کمک‌های بشردوستانه محروم هستند. این بازیگر در پایان با اشاره به اینکه رهبران جهان امکان تحمیل آتش‌بس از سوی شورای امنیت سازمان ملل را نادیده گرفته‌اند، آنها را در این جنایات شریک دانست.

MASHREGHNEWS: فیلم/ راهپیمایی دانش‌آموزان جنین در حمایت از غزه و مقاومتدانش‌آموزان در اردوگاه جنین در حمایت از مردم غزه و مقاومت فلسطین راهپیمایی کردند.

ISNA_FARSI: تظاهرات حامیان فلسطین مقابل سفارت فرانسه در بیروتمردم لبنان برای ابراز حمایت از ملت فلسطین و محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه، مقابل سفارت فرانسه در بیروت تظاهرات کردند.

ISNA_FARSI: برگزاری بازی منتخب فوتبال خوزستان و عراق در حمایت از مردم مظلوم غزهیک دیدار دوستانه میان تیم های پیشکسوتان ستارگان منتخب فوتبال خوزستان و منتخب پیشکسوتان ستارگان عراق در حمایت از مردم مظلوم غزه برگزار می شود.

ISNA_FARSI: در جشنواره ادبیات فلسطین در لندن چه گذشت؟جشنواره ادبی و سالانه فلسطین با حضور شاعران، رمان‌نویسان و یک برنده نوبل ادبیات با حمایت از مردم غزه برگزار شد.

MASHREGHNEWS: حمایت ۹۷ درصد مردم ترکیه از جنگ حماس با اسرائیل«۹۷ درصد مردم ترکیه خواستار حمایت از ملت فلسطین در جنگ مقابل اسرائیل هستند».

MASHREGHNEWS: اخراج مقام دولت انگلیس به خاطر حمایت از آتش‌بس در غزهرسانه‌های انگلیسی از اخراج یکی از دستیاران دولت این کشور به خاطر حمایت او از برقراری آتش‌بس در نوار غزه و مخالفتش با جنایات رژیم صهیونیستی خبر دادند.

