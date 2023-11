نحوه گزینش داوطلبان کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ چگونه است؟

سطح سؤالات امتحانات اختصاصی حسب مورد در حد دانش و تجربیات فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در هر رشته، مطابق فهرست برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی است. برای آن دسته از مجموعه های امتحانی که دارای آزمون تشریحی و یا آزمون عملی در برخی از دروس هستند، آزمون در دو مرحله برگزار می‌شود.

در این مجموعه ها منحصراً متقاضیانی که در آزمون تستی رشته مربوط شرکت و با توجه به حدنصاب نمره علمی، مجاز به انتخاب رشته هستند، حق شرکت در جلسه آزمون مرحله دوم دروس مربوط به مجموعه امتحانی را خواهند داشت. وضعیت برگزاری و یا عدم برگزاری آزمون عملی در برخی از مجموعه های دارای آزمون عملی، با توجه به ظرفیت پذیرش و نوع مؤسسات پذیرنده دانشجو در این مجموعه ها در دفترچه راهنمای انتخاب رشته مشخص و اطلاع رسانی خواهد شد.

کارنامه همه متقاضیان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳، براساس برنامه زمانی مقرر از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد و همه متقاضیانی که مجاز به انتخاب رشته باشند می توانند برای پذیرش در رشته محل های تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، نسبت به انتخاب رشته در زمان مقرر براساس جدول برنامه زمانی مندرج در دفترچه راهنما و از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.

گزینش نهایی در هر یک از مجموعه های امتحانی از بین متقاضیانی که حد نصاب نمره علمی لازم را براساس مواد آزمون به‌دست آورده باشند، با توجه به ضوابط مربوط انجام خواهد شد. برای فارغ التحصیلان رتبه اول مقطع کارشناسی، حداکثر معادل ۱۰ درصد ظرفیت (با تقریب اضافی) در هر کدرشته محل تحصیل مقطع بالاتر، براساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان به حائزین شرایط اختصاص داده خواهدشد.

