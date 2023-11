یک کشته و ۷ مصدوم در برخورد سه خودرو در محور یاسوج _ اصفهان

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اورژانس استان کهگیلویه و بویراحمد، وی اظهار کرد: متاسفانه به علت شدت جراحات وارده یکی از سرنشینان در دم فوت کرد و هفت مصدوم حادثه پس از اقدامات درمانی لازم توسط آمبولانس های اعزامی اورژانس به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند.

همچنین «سرهنگ حسن دانایار»، رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد درباره این تصادف گفت: علت این سانحه رانندگی تجاوز به چپ ناشی از سبقت بوده است. وی به رانندگان توصیه کرد: با توجه به کوهستانی بودن محور ارتباطی «یاسوج _ اصفهان»، برای جلوگیری از حوادث ترافیکی با احتیاط رانندگی کنند و ضمن رعایت فاصله طولی، از سبقت و سرعت غیرمجاز و حرکات مخاطره‌آمیز خودداری کنند.

