آنتونی بلینکن بر اهمیت دفاع از اسرائیل و کمک به غیرنظامیان در غزه تاکید کرد

بلینکن نوشت که قطع کمک‌های بشردوستانه به غزه، به غیرنظامیان بی‌گناه فلسطینی آسیب می‌رساند، امنیت اسرائیل را تضعیف می‌کند و مشکلات درازمدت ایجاد خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد که ایالات متحده با شرکای بین‌المللی همکاری می‌کند تا اطمینان حاصل کند که کمک‌ها به مردم غزه می‌رسد و از انحراف آن‌ها به دست گروه‌های تروریستی جلوگیری می‌شود.

وزیر خارجه آمریکا نوشت در مجموع، ایالات متحده هدف «حمایت از متحدان خود»، «دفاع از اسرائیل» و «ارائه کمک‌های بشردوستانه به غزه» را به طور همزمان دنبال می‌کند زیرا معتقد به حمایت از متحدان و حفظ ارزش‌های آمریکایی است.

بلینکن در پایان کنگره آمریکا را تشویق کرد تا از کمک‌های دفاعی و بشردوستانه برای رسیدگی به درگیری حمایت کنند زیرا این رویکرد، به عنوان بهترین راهکار برای ارتقای صلح و امنیت پایدار در مناقشه اسرائیل و فلسطینی، شمرده می‌شود.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، بامداد روز چهارشنبه دهم آبان، اعلام کرد که در گفتگوی تلفنی با اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، خواستار سرعت بیشتر و افزایش میزان توزیع کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان در نوار غزه شده است.

🔴 بلاگ زنده| بایدن با استقبال از باز شدن گذرگاه رفح: به فشار بر اسرائیل برای پایبندی به قوانین بین‌المللی ادامه می‌دهیم راستی‌آزمایی| «نسل‌کشی» و «جنایت جنگی» پوتین در اوکراین و درخواست برای حفاظت از غیرنظامیان در جنگ اسرائیل و حماس

