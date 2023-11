حضور پرشور عاشقان امام حسین(ع) در عتبات عالیات، نشانه بالندگی نهضت کربلاست

وی همچنین با قدردانی از رییس ستاد بازسازی عتبات در آذربایجان‌شرقی، افزود: از تک تک کسانی که در این امر مقدس یاری‌گر بودند قدردانی می‌کنیم. وی با قدردانی از اعضای ستاد اربعین شهرداری تشریح کرد: تعداد شهدای گرانقدر غزه از مرز ۸۷۰۰ نفر عبور کرده است اما جوانان فلسطینی همچون کوه در مقابل رژیم کودک‌کش صهیونیستی مقاومت کرده‌اند.

آل‌هاشم در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های شهردار تبریز در خصوص اقدامات عمرانی موثر و بهسازی آسفالت معابر، بیان کرد: پیشنهاد دارم در چهلم شهدای غزه، موکب جنت الحسین با همکاری حوزه علمیه و دانشگاه تبریز غرفه‌ای برای تبیین شهدای غزه در شهر برپا کنند.

یعقوب هوشیار با اشاره به اینکه شهرداری تبریز از متولیان خدمات‌رسانی به زائران در مرز تمرچین بود، خاطرنشان کرد: سامانه طریق یکی از خدمات شهرداری جهت ثبت‌نام زائرین برای سفر به مرز تمرچین بود که این سامانه برای اولین بار در کشور توسط شهرداری تبریز آماده و راه‌اندازی شد.

