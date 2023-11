- ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.۱ ساعت قبل

ISNA_FARSI: برپایی آزمون استخدامی وزارت امور خارجه و پایان دوره داوری و میانجی‌گری در فارسبه‌همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی فارس، آزمون استخدام نیروی انسانی وزارت امور خارجه و آزمون پایان دوره‌داوری و میانجی‌گری در این استان برگزار می‌شود.

ISNA_FARSI: روز شهادت ۶۸ شهید دانش‌آموز باید به‌عنوان روز بروجرد در تقویم نامگذاری شودامام‌جمعه بروجرد گفت: روز شهادت ۶۸ شهید دانش‌آموز باید به‌عنوان روز شهرستان در تقویم نامگذاری شود.

ISNA_FARSI: بهره‌گیری شهرداری از دانش و ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی برای پیشرفت مرکز لرستانسرپرست جهاد دانشگاهی لرستان خواستار بهره‌گیری شهرداری خرم‌آباد از دانش و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی استان برای رشد و پیشرفت این شهر شد.

ISNA_FARSI: تخصیص سرمایه در گردش ۲ میلیاردی به مجتمع کشاورزی سبز ملایررئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از تخصیص سرمایه در گردش دو میلیارد تومانی به مجتمع کشاورزی سبز ملایر در روستای جوزان خبرداد.

ISNA_FARSI: افتتاح نمایشگاه مجموعه پوستر «طوفان الاقصی» در جهاد دانشگاهی گلستاننمایشگاه مجموعه پوستر «طوفان الاقصی» که از ایده تا طراحی محصولی از مرکز تولید محتوای معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی گلستان است در ساختمان اداری این مرکز علمی افتتاح شد.

ISNA_FARSI: آغاز عملیات اجرایی پروژه ساختمان زیست‌بوم نوآوری جهاد دانشگاهی شریفرئیس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از آغاز عملیات ساخت ساختمان زیست‌بوم نوآوری در این سازمان خبر داد.

