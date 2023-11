مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با بیان اینکه بیش از صد کارگاه صنایع‌دستی در استان فعال هستند، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۷۰۰۰ نفر در بخش صنایع‌دستی استان ثبت سامانه شدند که از این تعداد ۲۰۰۰ نفر فعال و مابقی غیرفعال هستند.

وی ادامه داد: صنایع‌دستی یکی از مزیت‌های لرستان به شمار می‌رود و باید از حالت سرگرمی به مزیت اقتصادی و کارآفرینی تبدیل شود که در این راستا اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از صنعتگران این حوزه حمایت می‌کند.

حسن‌پور اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که می‌تواند بخشی از مسائل مربوط به بیکاری و اشتغال استان را مرتفع سازد، استفاده از همین هنر و پتانسیلی است که صنعتگران لرستانی دارند.

