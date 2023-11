اسرائیل در جنگ زمینی هرگز پیروز نشده و این بار هم نخواهد شد

ارتش اسرائیل پیش از جنگ فعلی در غزه، از سال ۲۰۰۷، چهار جنگ دیگر را نیز در این منطقه انجام داده. مهم‌ترین عملیات موسوم به لبه محافظ بود که در جریان آن سربازان اسرائیل در سال ۲۰۱۴ حمله‌ای زمینی را ترتیب دادند اما با وضعیت دشواری مواجه شدند و نیروی زمینی متحمل تلفاتی جدی از همان آغاز حمله شد. در آن حمله نیز استفاده شدید از نیروی هوایی در جریان بود. در مجموع، اسرائیلی‌ها بیش از ۳۰۰ کشته طی آن چهار جنگ داشتند، اما برای فلسطینیان در غزه تعداد کشته‌ها از ۵۳۰۰ نفر فراتر رفت.

تجارب جنگ‌های دیگر با آنچه اکنون در غزه در حال رخ دادن است مرتبط می‌باشد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، تعداد کمی از تحلیلگران امنیتی درباره گرفتار شدن نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در تله افغانستان هشدار دادند. هشدارها نادیده گرفته شدند و ۲۰ سال بعد نیروهای غربی، با بی‌نظمی عقب‌نشینی کردند. سپس جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ با هشدارهایی که بار دیگر نادیده گرفته شد و بار دیگر نتایج فاجعه باری به همراه داشت آغاز شد. در مورد غزه نگرانی‌های متعددی در مورد آینده وجود دارد.

در رخدادی دیگر در حوزه جنگ زمینی سال گذشته نیروی کوچکی از سربازان اوکراینی در محاصره کارخانه فولاد آزوفستال در ماریوپل با استفاده از شبکه ۲۴ کیلومتری تونل‌های دوران شوروی نزدیک به سه ماه یک نیروی بزرگ روسیه را مهار کردند. حماس تونل‌های بسیار بیشتری در زیر غزه ساخته و بدون شک برای ماه‌ها جنگ آماده است.

اسرائیل سه هفته پیش زمانی که متحمل ضرر شدیدی شد، از حمایت اولیه عظیمی برخوردار بود، اما این حمایت در حال حاضر کمرنگ شده است. نکته بدتر برای اسرائیل آن که ناتوانی وحشتناکی از سوی دولت در درک این که در تهاجم زمینی به غزه با چه چیزی سر و کار خواهد داشت، وجود دارد. اگر به پنج جنگ غزه از سال ۲۰۰۷ میلادی از جمله جنگ ویرانگر کنونی نگاه کنیم، اسرائیلی‌ها ۱۷۰۰ نفر را از دست داده اند، اما فلسطینیان بیش از ۱۳۰۰۰ نفر را از دست داده‌اند و این تعداد هر روز در تعداد صدها نفری افزایش می‌یابد.

