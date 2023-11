آزادی ۸ نفر از صیادان ایرانی محبوس در قطر

آقایان حتی حاضر نشدند به شورای وحدت برای حضور در جمع خودشان اطلاع بدهند/ افرادی که می‌گویند سهم‌خواهی نباشد، خودشان بیشترین سهم‌خواهی را دارنداگر کمک آمریکا نباشد، رژیم صهیونیستی ظرف چند روز فلج می‌شود/ مردم غزه با صبر خود، وجدان بشری را به حرکت درآوردند

وضعیت رییس جبهه اصلاحات در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در حال بررسی است/ حزبی که دعوت به تحریم انتخابات کند، فلسفه وجودی خود را نقض کرده استامیدواریم چین و روسیه به آتش‌بس فوری در غزه کمک کنند/ دیدار نمایندگان کمیسیون امنیت ملی با رهبران حماس در سفرهای اخیردستاورد طرح رسول (ص) افزایش توان عملیاتی در حوزه درگیری است/ پهپاد کرار می‌تواند مثل شبح بر دشمن نازل و آن را ساقط کندطرح پیشنهاد تشکیل ارتش اسلامی و به عهده گرفتن امنیت...

ISNA_FARSI: آزادی ۸ نفر از صیادان ایرانی محبوس در قطرهشت نفر از صیادان ایرانی محبوس در قطر آزاد شدند.

SHARGHDAILY: آزادی ۸ نفر از صیادان ایرانی محبوس در قطربه‌ گزارش شبکه شرق، سفارت ایران در قطر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پی تلاش‌ همکاران کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه، با همکاری دولت قطر تعداد هشت نفر از صیادان محبوس در قطر که به اشتباه وارد آب‌های سرزمینی قطر شدند، آزاد گردیده و پس از رفع توقیف لنج‌های صیادی ایشان، با شناورهای خود به وطن بازگشتند.

ISNA_FARSI: سفر ۱.۹ میلیون گردشگر ایرانی به ترکیهطی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۳ شمار گردشگران خارجی واردشده به ترکیه به حدود ۳۹.۲ میلیون نفر رسید که از این رقم ۱.۹ میلیون نفر به مسافران ایرانی اختصاص دارد.

