روز یک‌شنبه هفتم آبان نیز ده‌ها دانش‌آموز هنرستان دخترانه کوثر در زنجان به علت مسمومیت در بیمارستان بستری شدند. همچنین، با ادامه آن چه بسیاری حملات شیمیایی به مدارس توصیف می‌کردند، فرهنگیان در ۲۴ شهر ایران در اعتراض به مسمومیت سریالی دانش‌آموزان و بی‌عملی مقامات جمهوری اسلامی در قبال حملات شیمیایی با گازهای ناشناخته به مدرسه‌ها تجمعات گسترده‌ای را در روز ۱۹ اردیبهشت برگزار کردند که با بازداشت شماری از فعالان صنفی معلمان همراه شد.

در حالی که «کمیته حقیقت‌یاب مسمومیت دانش‌آموزان» در مجلس شورای اسلامی خرداد سال جاری در گزارش نهایی خود با تکذیب هرگونه «مسموم‌سازی»‌ این مسمومیت‌ها را به «تمارض»، «اضطراب» و «بمبک بدبو» نسبت داده، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته که این اقدام یک «حرکت کاملاً سازمان‌یافته» است.

تداوم مسمومیت‌های دانش‌آموزان پس از چند ماه وقفه در حالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در ماه‌های گذشته وعده داده بود که در صورت «دستگیر شدن» عوامل مسمومیت دانش‌آموزان، پرونده عوامل آن «به صورت ویژه و خارج از نوبت» رسیدگی خواهد شد.

