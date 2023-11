شیوع پشه «آئدس» در کشور یک تهدید جدی است

وی به موضوعاتی نظیر آفات در نباتات، بیماری‌های دام و ... به عنوان تهدیدات اشاره کرده و ادامه داد: در حوزه سلامت، محیط‌زیست، بهداشت و امنیت غذایی و بهداشتی با وجود اقدامات صورت گرفته، تا رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله داریم و باید تلاش بیشتری انجام شود.

جانشین قرارگاه زیستی سازمان پدافند غیرعامل کشور به آخرین اقدامات این سازمان در حوزه پدافند زیستی اشاره کرده و اظهار داشت: رصد و پایش تهدیدات احتمالی، رویکرد سازمان پدافند غیرعامل کشور برای مقابله با هرگونه تهدیداتی است.

خالدی تصریح کرد: بر این اساس گزارش‌های هر استان در خصوص تهدیدات استانی حائز اهمیت است. در این رابطه فعالیت دستگاه‌های اجرایی که متولی حوزه سلامت و موضوعات زیست‌محیطی هستند، نظیر وزارت بهداشت، محیط‌زیست، جهاد کشاورزی و ... مورد پایش قرار می‌گیرد.

وی بیان داشت: در قالب هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف با مدیریت مقامات ارشد هر استان می‌توان سرعت خدمات را شتاب بخشید و اگر اختلاف نظری وجود دارد با توجه به تدابیری که اتخاذ می‌شود، می‌توان اولویت‌ها را مشخص کرد.

جانشین قرارگاه زیستی سازمان پدافند غیرعامل کشور تأکید کرد: استان مرکزی در حوزه‌های مختلف از جمله قرارگاه اقتصادی، سایبری، شیمیایی، پرتویی و ... عملکرد درخشانی داشته است. در حوزه قرارگاه زیستی گزارش عملکرد این استان در جلسه‌ای مطرح شد که اهتمام جدی مسئولان در تأمین امنیت سلامت استان را نشان می‌داد.

خالدی به مزیت استان مرکزی در حوزه صنعت و کشاورزی اشاره کرده و ابراز داشت: این استان جزء 5 استان برتر کشور در حوزه تولید انواع محصولات کشاورزی است و طبیعی است. برآیند این ارزیابی بالاست و با توجه به توان تخصصی نیروی انسانی این استان، می‌توان به عنوان یک استان ویژه آن را مورد ارزیابی قرار داد. آسیب‌پذیری سایبری به مسئولان اطلاع داده شده بود/ خدمات سامانه هوشمند به تدریج درحال بازگشت به حالت اولیه است.

