موفقیت فیلم «تاتامی» در جشنواره توکیو؛ زر امیرابراهیمی هم جایزه گرفت

گای ناتیو متولد اسرائیل است و در حال حاضر در آمریکا زندگی می‌کند. او گفت که این جوایز در وضعیت تاریک کنونی اسرائیل، پس از قتل‌عام حماس در هفتم اکتبر که منجر به کشته‌شدن حدود ۱۴۰۰ تن، اکثرا غیرنظامی، و به گروگان گرفته شدن ۲۴۰ نفر در سنین مختلف شد، و آغاز جنگ اسرائیل برای نابودی حماس در غزه را به دنبال داشت، «کمی نور» به ارمغان آورد.

گای ناتیو همچنین گفت: «از ویم وندرس، و هیئت داوران جشنواره متشکرم که توانستند فیلم کوچک ما را در میان هرج و مرج جهانی متمایز کنند، فیلمی که از مبارزه برای انسانیت، آزادی، و برابری می‌گوید و ادای احترام به میلیون‌ها انسان است، زنانی که هر روز برای آزادی می‌جنگند».

داستان فیلم درباره یک جودوکار زن ایرانی به نام لیلا، با بازی آرین مندی است که همراه با مربی خود مریم، با هنرنمایی زر امیرابراهیمی، راهی مسابقات جهانی می‌شوند. تاتامی با الهام از ماجراهای واقعی ورزشکاران ایرانی ساخته شده است که در طول دهه‌های اخیر به دلیل سیاست‌های ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی مجبور به انصراف از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی شدند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: یسنا میرطهماسب بهترین بازیگر جشنواره توکیو شدسی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم توکیو با اختصاص جایزه بهترین بازیگر و بهترین فیلم در بخش آینده آسیا به سینمای ایران به کار خود پایان داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: «گیج گاه» نامزد سه جایزه جشنواره پالرمو شدفیلم سینمایی «گیج گاه» در سه بخش اصلی جشنواره فیلم‌های ورزشی در پالرمو ایتالیا نامزد کسب جایزه شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: فیلمساز قمی برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره «فیاتی کورتی» ایتالیا شدفیلم کوتاه «آرامگاه» ساخته علی دارایی برنده جایزه بهترین فیلم بیست‌ویکمین دوره جشنواره «فیاتی کورتی» ایتالیا شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ حمله هولناک کوسه به هم نوع خود در زیر آب از نمایی نزدیکفیلم/ حمله هولناک کوسه به هم نوع خود در زیر آب از نمایی نزدیک

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۳ فیلم ایرانی به جشنواره کمراایمج دعوت شدندسی و یکمین جشنواره معتبر هنر فیلمبرداری کمراایمج در کشور لهستان دو فیلم داستانی و یک مستند را در برنامه نمایش خود قرار داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: درخشش خبرنگار شیرازی در جشنواره ملی «کاریکاتور برق همدان»احمدرضا سهرابی جایزه اول و تندیس جشنواره ملی «کاریکاتور برق همدان» را کسب کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕