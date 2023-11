این سایت به نقل از یک منبع آگاه نوشت نیروهای نظامی از نزدیک شدن اهالی و اولیای دانش‌آموزان به این مدرسه جلوگیری کردند.روز یک‌شنبه هفت آبان ۶۷ نفر در هنرستان دخترانه کوثر شهر زنجان مسموم و به مراکز درمانی منتقل شدند.را از خبر خود حذف کرد.

حسن اسم‌خانی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به این خبرگزاری گفته بود ۶۲ تن از مسموم‌شدگان ترخیص و پنج دانش‌آموزان دیگر هنوز بستری هستند.جمهوری اسلامی در ماه‌های آغازین، حملات شیمیایی به مدارس را انکار کرد و سپس با تقلیل ماجرا، دانش‌آموزان را مقصر این مسموم‌سازی‌ها خواند. از سوی دیگر هم فشار بر رسانه‌ها و فعالان مدنی را برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی در این زمینه افزایش داد.

روز دوشنبه هشت آبان، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در بیانیه‌ای از این ماجرا با نام «حملات سازمان‌یافته شیمیایی» یاد کرد که با گذشت حدود یک سال هیچ گزارش قابل‌ قبولی درباره آن‌ها ارائه نشده است. بسیاری از مردم و والدین، جمهوری اسلامی را مقصر حمله به فرزندانشان دانسته و طی یک سال اخیر و در تجمعاتشان، نظام حاکم را «حکومت بچه‌کُش» خطاب کرده‌اند.چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

