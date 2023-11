دستگیری اعضای ۲ شبکه سازمان یافته اخلال در نظام اقتصادی

۲ شبکه سازمان یافته اخلال در نظام اقتصادی توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان کرمانشاه پس از ماه‌ها کار اطلاعاتی با هماهنگی دستگاه قضائی منهدم شدند. اعضای اصلی این ۲ شبکه سازمان یافته اخلال در نظام اقتصادی، آرد و گندم یارانه‌ای به میزان هشت هزار تن معادل ۲۰۰ هزار کیسه آرد به ارزش ۱,۵۰۰ میلیارد ریال طی یک عملیات اطلاعاتی دستگیر شدند.

فعالیت اخلال گرانه این ۲ شبکه باعث کاهش ساعت کاری خبازی‌ها، افزایش صف خرید نان، نارضایتی عمومی و کسب مال نامشروع از کالاهای اساسی یارانه‌ای را در پی داشته است.

