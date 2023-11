تخلفات تبلیغاتی در صدر جرائم انتخاباتی استان سمنان

وی به برنامه های این استان در حوزه نظارت بر انتخابات پرداخت و افزود: در ستاد پیشگیری از جرم، تخلفات بررسی و تقسیم خواهد شد و بنابر نوع تخلف پس از تذکرات اولیه و متعدد برخورد خواهد شد. دادستان مرکز استان تصریح کرد: پیشگیری های لازم قبل از برخورد انجام شود تا درصد وقوع تخلفات به کمترین میزان خود برسد.

گلی بر لزوم رعایت مر قانون تاکید و اضافه کرد: رعایت درست ماده ۸۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به سلامت انتخابات کمک شایانی خواهد کرد. وی از تشکیل ستاد شهرستانی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در حوزه های انتخاباتی چهارگانه استان خبر داد و تاکید کرد به تخلفات احتمالی انتخاباتی رسیدگی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر شعب رسیدگی به تخلفات در دادسراها تشکیل شده است و در ساعات مختلف پاسخگوی سوالات مردم است.انتهای پیام

