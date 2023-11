ویتالی باراباش رهبر محلی در آنجا گفت که آودیوکا «در یک روز گذشته بیش از ۴۰ بار هدف گلوله‌باران شدید» قرار گرفته و روسیه را متهم کرد قصد «پاک کردن» این شهر از نقشه را دارد. همچنین حملاتی دور از خطوط مقدم به بلوکی از آپارتمانها، فروشگاهها و یک داروخانه در شهر جنوبی نیکوپول در کرانه روز دنیپرو انجام شد و در کرِمِنچوک هم صبح چهارشنبه یک پالایشگاه نفت در حمله پهپادی روسیه آتش گرفت.پالایشگاه کرمنچوک بزرگترین پالایشگاه در اوکراین بود تا اینکه چند هفته بعد از شروع حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ از مدار خارج شد.

جورجیو ملونی، نخست وزیر ایتالیا و یکی از نزدیکترین متحدان اوکراین، در جریان تماسی فریبکارانه از طرف دو روس به نام های ووان و لکسوس - که به خاطر هدف گرفت مخالفان کرملین مشهور هستند - در مورد این موضوع صحبت کرد.

«ضدحمله اوکراین شاید آنطور که انتظار داشتند پیش نرفته. همچنان جریان دارد، اما سرنوشت جنگ را عوض نکرده است.» ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در نطقی به مردم این کشور گفت که «ما در جهانی زندگی می‌کنیم که خیلی زود به موفقیت عادت می‌کند.»

حملات اخیر اوکراین به مقر ناوگان دریای سیاه روسیه ضربه زده که باعث شده بیشتر ناوهای روسیه کریمه اشغالی را ترک کنند. هرچند حداقل ۷۰۰ هزار تن غلات در ماه‌های اخیر از بمباران روسیه به سلامت گذر کرده، مقام‌های اوکراین می‌گویند که جنگنده‌ها «مواد منفجره» را در مسیر کشتی‌های غیرنظامی پرتاب کرده اند.

