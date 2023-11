ایران کشوری امن در حصار ۱۷ کشور ناامن

استاندار سمنان افزود: ۱۷ کشور دنیا که از نا امن ترین کشورهای دنیا محسوب می شوند هم مرز با جمهوری اسلامی ایران هستند اما با تلاش های همه عوامل امنیتی و انتظامی کشور ایران کشوری امن در همه حوزه ها است. رئیس شورای تامین استان ادامه داد: حضور میدانی و مداوم عوامل انتظامی در جامعه باعث خنثی شدن تمام اقدامات تخریبی دشمن و همچنین امنیت پایدار برای مردم‌ شده است.هاشمی اظهار کرد: لازم است بنابر تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی ) اقدامات دولت سیزدهم جهت تنویر افکار عمومی تبیین شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه استان سمنان دومین استان امن برای سرمایه گذاران است ، تاکید کرد: این امنیت مرهون وحدت حاکم میان ارکان امنیتی و انتظامی استان است.‌ هاشمی همچنین در شورای آموزش و پرورش استان گفت: عملکرد شورای آموزش و پرورش بسیار راهبردی است و از بسیاری آسیب های اجتماعی پیشگیری خواهد کرد.

وی افزود: مراسم روز دانش آموز که در روز ۱۳ آبان برگزار خواهد شد، به دلیل جنایت های اسرائیل غاصب و آمریکای مزدور در کشور مظلوم فلسطین با حضور دانش آموزان، دانشجویان و آحاد مردم انقلابی بسیار پرشور تر خواهد بود.

وی ضمن دعوت مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: باید زمینه حضور همه دانش آموزان و دانشجویان و همچنین مردم‌ انقلابی در راهپیمایی روز دانش آموز فراهم شود. رئیس شورای آموزش و پرورش استان ادامه داد: عملکرد شورای آموزش و پرورش بسیار راهبردی است و اقدامات مناسب و به موقع این شورا از بسیاری از آسیب های اجتماعی پیشگیری خواهد کرد.

هاشمی همچنین با تبریک انتخاب شهر سمنان به عنوان شهر پایتخت کتاب کشور در میان ۱۰۰ شهر گفت: باید تلاش شود ارتباط دانش آموزان با کتاب افزایش یابد و اقدامات مناسبی برای افزیش فرهنگ کتابخوانی صورت پذیرد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: اعلام آمادگی دوحه برای آزادی صیادان ایرانی زندانی در قطرسفیر ایران در قطر با وزیر دادگستری این کشور عربی دیدار و گفت‌وگو کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سرانه جنگل در ایران یک سوم سرانه جهانی استرئیس شورای عالی جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: سرانه جنگل در ایران یک سوم سرانه جهانی است و با کمبود عرصه‌های جنگلی در کشور مواجه هستیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: شعار «گرانی،‌ تورم، بلای جان مردم» در تجمع بازنشستگان کشوری در سنندجشعار «گرانی،‌ تورم، بلای جان مردم» در تجمع بازنشستگان کشوری در سنندج

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ایران در جمع پنج کشور تولیدکننده کاتالیست روپک دنیارئیس مجتمع و معاون تولید پتروشیمی شازند گفت: کاتالیست روپک تنها در پنج کشور دنیا و در ایران نیز تنها در پتروشیمی شازند تولید می شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: تجمع صنفی بازنشستگان کشوری در چند شهر کشوربه گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (نهم آبان)، بازنشستگان کشوری در شهرهایی مانند اهواز، کرمانشاه، قزوین و سنندج با حضور مقابل دفاتر صندوق بازنشستگی کشوری به وضع معیشتی و زیستی خود اعتراض کردند. این بازنشستگان می‌گویند: حقوق زیر خط فقر و گرانی خدمات درمان، قابل قبول نیست؛ بسیاری از وعده‌های دولت محقق نشده و وضع معاش ما رو به افول است.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: موضوع کاهش مصرف پلاستیک را جدی بگیریمرئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ایجرود، با بیان اینکه ایران در زمره ۲۰ کشور تولیدکننده زباله پلاستیکی و در جایگاه هفدهم است، تاکید کرد: باید موضوع کاهش مصرف پلاستیک را جدی گرفت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕