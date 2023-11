استاندار سمنان افزود: بنابر تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولین مرتبط نیز لازم است با اقدامات خود امنیت و سلامت انتخابات را برای حضور حداکثری مردم دیندار و انقلابی فراهم کنند.

هاشمی بیان کرد: شور و نشاط انتخاباتی بسیار حائز اهمیت است و با برنامه ریزی مناسب لازم است حال و هوای انتخاباتی در جامعه حکم فرما شود. استاندار سمنان با بیان اینکه قوانین انتخاباتی در بستر فضای مجازی برای مردم‌ بازگو شود، اضافه کرد: آموزش های لازم برای مدیران کانال های مجازی ارائه و جلسات توجیهی نیز برگزار شود.

استاندار سمنان در پایان گفت: ارتباط اعضای ستاد انتخابات استان با هیات نظارت بر انتخابات بسیار خوب و مناسب است و هدف همه ما برگزاری انتخابات سالم همراه با حضور حداکثری مردم انقلابی است. همچنین احمدد ریواده معاون سیاسی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان گفت: نخستین جلسه هیات استانی بررسی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع ماده ۸۱ قانون جدید انتخابات، امروز دهم آبان ماه طبق تقویم زمانبندی انتخابات ابلاغی از سوی وزارت کشور با حضور استاندار سمنان و ۹ نفر از اعضا هیات استانی بررسی تبلیغات انتخابات برگزار شد.

وی ادامه داد: بر این اساس دادستان مرکز استان یا نماینده وی، مدیر کل صدا و سیما یا نماینده وی، مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس هیات بازرسی انتخابات استان، دبیر ستاد انتخابات استان و ۲ نفر از اعضا شورای اسلامی استان از جمله اعضا هیات استانی بررسی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

