Hasil Drawing China Masters 2023: Ada Duel Merah Putih di Babak Pertama

Hasil drawing langsung menunjukkan pertemuan ganda putri Indonesia pada babak pertama atau 32 besar. Pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan bersaing dengan pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.Pada babak 32 besar French Open 2023, pasangan Apriyani/Fadia berhasil mengalahkan pasangan Ana/Tiwi dalam dua gim langsung dengan skor 21-16, 21-18.Mereka kemudian kalah dalam pertandingan tiga gim melawan Liu Sheng Shu/Tan Ning dari China, dengan skor 21-15, 17-21, dan 14-21.

Sementara itu, pasangan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, yang telah menjadi runner-up berturut-turut di Denmark Open dan French Open 2023, akan menghadapi ujian dalam laga pembuka China Masters 2023.

