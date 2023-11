Berkah Kemarau Perajin Batu Bata Merah di Kediri

Sinar matahari yang berlimpah membuat batu bata merah menjadi lebih mudah kering dan berkualitas baik. Menurut perajin di musim kemarau seperti ini, proses penjemuran batu bata merah hanya memerlukan waktu 4 hari saja.Selain lebih singkat, kualitas batu bata merah yang diproduksi saat musim kemarau juga lebih baik.

