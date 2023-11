Hasil Drawing China Masters 2023, Duel Merah Putih pada Babak Pertama

beruntun pada Denmark Open dan French Open 2023, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri akan diuji konsistensinya dalam laga pembuka China Masters 2023.Hasil Final French Open 2023: Kalahkan Wakil China, Jonatan Christie Juara!Hasil Final French Open 2023: Kalahkan Wakil China, Jonatan Christie Juara!Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BOLASPORTCOM: Absen pada Korea Masters 2023, Ratu Bulu Tangkis Dunia Ungkap Rencana Comeback di Kumamoto Masters 2023Ratu bulu tangkis dunia, An Se-young membeberkan kondisi pemulihan cedera dan rencana comeback pada Kumamoto Masters 2023.

Sumber: BolaSportcom | Baca lebih lajut ⮕

JPNNCOM: Hasil Undian China Masters 2023: Ginting Hadapi Laga Berat, Ada Perang SaudaraJPNN.com : Berikut hasil undian China Masters 2023. Sejumlah laga berat menanti wakil Indonesia, salah satunya Anthony Sinisuka Ginting.

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Jadwal Badminton BWF World Tour November 2023, Menanti Debut Kevin/Rahmat di Korea Masters 2023Inilah jadwal badminton yang masuk rangkaian BWF World Tour pada bulan November 2023.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

BOLANET: Daftar Pebulu Tangkis Indonesia dan Hasil Drawing Hylo Open 2023Daftar pebulu tangkis Indonesia dan hasil drawing Hylo Open 2023 pada 31 Oktober-5 November 2023.

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕

BOLASPORTCOM: Hasil Undian Kumamoto Masters 2023 - Petualangan Kevin Sanjaya Berlanjut, Tunggal Putra MembaraSebanyak 19 wakil Indonesia dijadwalkan akan turun berlaga mulai dari babak kualifikasi dan babak utama Kumamoto Masters 2023

Sumber: BolaSportcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Comeback di Korea Masters 2023 Bersama Rahmat Hidayat, Kevin Sanjaya Jadi Sorotan Media ChinaComebacknya Kevin ke dunia bulu tangkis menarik perhatian media China. Kevin akan bermain di Korea Masters 2023 dengan tandem barunya, Rahmat Hidayat.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕