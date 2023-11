Eczema adalah Dermatitis Atopik, Ketahui Bedanya dengan Psoriasis

2 dari 5 halamanMengenal Dermatitis AtopikDermatitis atopik atau eczema adalah gangguan pada kulit yang sering kali disebabkan oleh reaksi alergi. Gejalanya dapat mencakup peradangan kulit, seperti kemerahan, ruam, dan rasa gatal. Kondisi yang juga lazim disebut sebagai eksim ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu penampilan seseorang.

Eksim biasanya diklasifikasikan menjadi"eksim kering," di mana tidak ada luka basah, dan"eksim basah," di mana terdapat lepuhan yang berpotensi pecah dan mengeluarkan cairan sebelum membentuk kerak. Meskipun rasa gatal yang seringkali terjadi pada eksim dapat sangat mengganggu, disarankan untuk tidak menggaruknya karena ini dapat merusak kulit dan berpotensi menyebabkan infeksi.

3. Gangguan Imunitas Tubuh Eksim bisa muncul ketika sistem kekebalan tubuh terlalu aktif atau merespons berlebihan terhadap alergen (pemicu alergi), yang pada gilirannya dapat menyebabkan peradangan pada kulit.

4 dari 5 halamanCara Mengatasi EczemaSeperti sudah sempat dijelaskan sebelumnya, belum ada obat yang secara spesifik mengobati eczema. Hal yang dapat dilakukan adalah mengatasi gejalanya saja. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi gejala eczema.

3. Sabun Mandi yang Tepat Pilih sabun mandi yang cocok untuk kulit sensitif. Hindari sabun yang mengandung bahan kimia keras atau antiseptik, karena ini bisa membuat kulit semakin kering. Pilih produk yang berlabel hypoallergenic untuk kulit yang lebih sensitif.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: LIPUTAN6DOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIPUTAN6DOTCOM: Selain Tidur, Ketahui Jenis Istirahat Lain yang Juga Penting untuk TubuhSelain tidur, ada bentuk istirahat lain yang perlu manusia dapatkan. Setiap jenis istirahat memiliki ciri khas tersendiri yang akan muncul ketika seseorang lelah. Lebih lanjutnya yuk cari tahu disini!

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Disentri adalah Infeksi Saluran Pencernaan, Ketahui Penyebab dan Cara Agar Tidak TertularDisentri merupakan diare yang disertai dengan darah atau lendir akibat adanya peradangan atau infeksi pada usus.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Dies Natalis Adalah Hari Kelahiran Lembaga Pendidikan Tinggi, Ketahui Asal UsulnyaDies natalis adalah hari ulang tahun berdirinya suatu lembaga pendidikan tinggi (universitas, akademi, dan sebagainya).

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Perintah untuk Menuntut Ilmu Tersurat dalam Al-Qur’an, Ketahui KeutamaannyaPerintah untuk menuntut ilmu tersurat dalam salah satu surat Al-Qur’an.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Cara Cek Taspen dengan NIP buat Ketahui Jumlah Uang Pensiunan PNSSaat PNS pensiun mereka akan mendapat dana hari tua yang dibayar setiap bulannya.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Nama Asli Wali Songo dan Asalnya, dari Sunan Gresik hingga Sunan Gunung JatiNama asli Wali Songo, tempat asalnya, serta tempat dakwahnya perlu kamu ketahui.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕