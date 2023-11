Un nouvel espoir pour les malades de Parkinson

C'est un espoir pour les malades de Parkinson. Alors que 27.000 nouveaux cas sont détectés chaque année, une nouvelle neuroprothèse, un implant intelligent, permet désormais aux patients de remarcher presque normalement. Alors comment cela fonctionne-t-il? Pourquoi la vie des malades risque-t-elle de changer? Le président de l'association France Parkinson, Jean-Louis Dufloux, est l'invité du Podcast santé pour en parler.

Les régimes ont le vent en poupe, alors que près d’un Français sur deux est en surpoids. Mais les idées fausses sont nombreuses: il y a l’effet de mode, les publicités aux résultats séduisants et parfois des arguments pseudo-scientifiques. Alors comment faire pour s’y retrouver? Y a-t-il des régimes plus efficaces que d’autres? Le docteur Jean-Michel Lecerf, directeur du service de nutrition de l'Institut Pasteur de Lille, est l’invité du Podcast santé pour en parler. C’est une bonne nouvelle pour des centaines de familles avec un jeune enfant atteint de mucoviscidos

:

LATRİBUNE: La France met en place une filière de recyclage de batteries électriques pour garantir sa souverainetéLe groupe français Orano en collaboration avec le CEA Liten et un consortium d'industriels français et européens met en place une filière de recyclage de batteries électriques Li-on pour garantir la souveraineté nationale dans ce domaine.

La source: LaTribune | Lire la suite »

ACTUFR: Une nouvelle dépression s’annonce sur la FranceUne nouvelle dépression s’annonce sur la France. 'Elle arrivera dans la nuit de ce mercredi à jeudi par l'Ouest et balayera une grande partie de la France ce jeudi 16 novembre 2023', prévient sur actu.fr le météorologue Yann Amice. D’après certains modèles météo, 'des vents tempétueux ne sont pas à exclure de la Loire-Atlantique aux Hauts-de-France en passant par la Bretagne et la Normandie jeudi matin', anticipe de son côté sur actu.fr le météorologue de Météo-Villes, Guillaume Séchet. À lire aussi CARTE. Il n'avait jamais autant plu en 26 jours : voici les cumuls de pluie près de chez vous Après les tempêtes Ciarán et Domingos Météo France a déjà placé plus d'une cinquantaine de départements de la moitié Nord en vigilance jaune pour la journée de jeudi, en raison de ce risque de vent fort. Si les modèles météorologiques restent incertains et ont bien du mal à appréhender le phénomène, de fortes rafales restent toutefois bien à craindre.

La source: actufr | Lire la suite »

LESECHOS: Prolongation d'une dérogation sur les titres-restaurants en FranceOlivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, a annoncé la décision du gouvernement de prolonger d'un an une dérogation sur les titres-restaurants.

La source: LesEchos | Lire la suite »

JOURNALDUGEEK: Le Black Friday en France : une tradition importée par AmazonEn une décennie, le Black Friday est s’est imposé comme un incontournable du paysage commercial en France. Si une large majorité des revenus sont générés par des commerçants physiques traditionnels, le e-commerce a été à l’origine de cette opération. C’est même Amazon qui a importé la tradition en France : c’est aussi lui qui est le plus agressif sur les offres.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »

20MİNUTES: Une crise qui en évite une autre ?Depuis le début du mois de novembre, la partie ouest du Pas-de-Calais est confrontée à une série d’événements climatiques dont on peine à voir le bout. Deux tempêtes successives, des pluies diluviennes, des crues de fleuves et des inondations historiques… Un cumul de catastrophes avec, à la clé, des dégâts qui se chiffreront en dizaines de millions d’euros. La terrible ironie de ces événements, c’est qu’ils surviennent alors que le département sort à peine d’une longue période de sécheresse et de restrictions des usages de la ressource en eau. Dans leur malheur actuel, les habitants du Pas-de-Calais peuvent néanmoins espérer échapper à une nouvelle sécheresse qui se profilait pourtant inéluctablement en 2024.Fin août dernier, le préfet du Pas-de-Calais décidait de « maintenir l’ensemble des bassins versants du département en état de vigilance sécheresse ».

La source: 20Minutes | Lire la suite »

GQ_FRANCE: Un biopic sur Elvis sans ses chansons : une opportunité pour une BO inoubliableDans le biopic Priscilla de Sofia Coppola, les producteurs n'ont pas obtenu les droits pour utiliser les chansons d'Elvis Presley. Cela a poussé le groupe Phoenix à créer une musique originale inoubliable pour le film.

La source: GQ_France | Lire la suite »