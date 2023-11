Elle a été nommée Frederico. Une nouvelle dépression s’annonce sur la France. 'Elle arrivera dans la nuit de ce mercredi à jeudi par l'Ouest et balayera une grande partie de la France ce jeudi 16 novembre 2023', prévient sur actu.fr le météorologue Yann Amice. D’après certains modèles météo, 'des vents tempétueux ne sont pas à exclure de la Loire-Atlantique aux Hauts-de-France en passant par la Bretagne et la Normandie jeudi matin', anticipe de son côté sur actu.

fr le météorologue de Météo-Villes, Guillaume Séchet. À lire aussi CARTE. Il n'avait jamais autant plu en 26 jours : voici les cumuls de pluie près de chez vous Après les tempêtes Ciarán et Domingos Météo France a déjà placé plus d'une cinquantaine de départements de la moitié Nord en vigilance jaune pour la journée de jeudi, en raison de ce risque de vent fort. Si les modèles météorologiques restent incertains et ont bien du mal à appréhender le phénomène, de fortes rafales restent toutefois bien à craindre

:

