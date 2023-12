Tractations ardues entre le gouvernement et la droite sur le projet de loi immigration

Deux jours après le revers de la motion de rejet sur son projet de loi immigration, le gouvernement a commencé ses tractations plus que jamais ardues avec la droite, en vue d'une commission mixte paritaire (CMP) qui se réunira lundi 18 décembre 2023 et jouera à quitte ou double le destin du texte. Le compte à rebours est lancé. Et la pression repose désormais sur Élisabeth Borne, qui a annulé un déplacement à l'étranger pour reprendre le dossier en main.

À lire aussi Loi immigration : c'est quoi la commission mixte paritaire, chargée de trouver une solution Rendez-vous sous tension entre Elisabeth Borne et les LR La Première ministre a reçu en fin de matinée Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Olivier Marleix ou encore Annie Genevard, repartis après plus de deux heures de rendez-vous sous tension, sans aucune déclaration à la presse. Les ténors de LR ne veulent de toute façon plus discuter exclusivement avec un Gérald Darmanin « qui (les) insulte en permanence », à l'inverse d'une Première ministre « un peu plus respectueuse





