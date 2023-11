Les discussions pour définir les nouvelles règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi s'étaient ouvertes le 22 septembre dernier, l'actuelle convention arrivant à expiration le 31 décembre prochain. Le gouvernement s'était placé en retrait. À quelques jours près, les tractations se heurtaient à la date butoir du 15 novembre fixée par Élisabeth Borne. Si ce délai n'était pas respecté, la Première ministre menaçait que son gouvernement ne fixe lui-même les modalités d'indemnisation.

août dernier, aux partenaires sociaux, elle donnait ses exigences sur le nouveau régime de l'assurance-chômage, appelant à « réduire significativement sa dette ». Celle-ci devrait s'établir àLes négociateurs ont tenu le délai. Patronat – Medef, CPME et U2P – et syndicats – CFDT, CFTC et FO – ont maintenant jusqu'au 17 novembre pour faire approuver le texte par leurs instances. La CGT et la CFE-CGC ont déjà annoncé qu'elles ne le signeront pa

:

LE_FİGARO: Elisabeth Borne rassure les départements sur leur avenirÀ Strasbourg, la première ministre a annoncé une aide de plus de 230 millions pour aider les départements à financer leurs dépenses. Elle a aussi écarté l’idée de leur disparition.

20MİNUTES: Marche contre l’antisémitisme : Élisabeth Borne dénonce les « postures » de LFI et du RNUne remarque ciblant à la fois La France Insoumise dont « l’absence parle d’elle-même » et le Rassemblement national dont « la présence ne trompe personne », a-t-elle ajouté

LE_FİGARO: Élisabeth Borne en Irlande pour évoquer les grands dossiers de l'Union européenneÀ sept mois des élections au Parlement européen, la première ministre se rend à Dublin pour échanger sur les enjeux de l'Union européenne avec son homologue Leo Varadkar.

BFMTV: Borne annonce 230 millions d'euros pour soutenir les départements et les rassure sur leur avenirLes départements réunis à Strasbourg ont affiché leur colère face à la volonté d'Emmanuel Macron de simplifier le 'millefeuille territorial', y voyant la mort programmée de l'échelon départemental, ce sur quoi Elisabeth Borne les a rassurés vendredi.

