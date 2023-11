La Première ministre Elisabeth Borne se rend dans le Pas-de-Calais après les intempéries

Après plus de dix jours d'intempéries exceptionnelles, la Première ministre Elisabeth Borne s'est rendue dans le secteur de Montreuil-sur-Mer jeudi 16 novembre dans la matinée, auprès des sinistrés du Pas-de-Calais, qui sont sur le qui-vive à l'approche d'une nouvelle dépression. Elisabeth Borne a rencontré les forces de sécurité et de secours ainsi que des habitants de Montreuil-sur-Mer, commune traversée par la Canche, un cours d'eau toujours en vigilance orange pour des risques de crue.

Une partie de la citadelle de Montreuil, datant du XVIe siècle, s'est effondrée le vendredi 10 novembre. La Première ministre a ensuite échangé avec les maires du territoire. 'L'après va être très compliqué. Les gens sont fatigués, sont épuisés, psychologiquement, physiquement, moralement', explique à l'AFP Gwenaëlle Loire, maire de Saint-Léonard, à une cinquantaine de kilomètres de l

BFMTV: Elisabeth Borne se rend à Dunkerque pour tenter de répondre à la crise de l'immobilierLa Première ministre Elisabeth Borne se rend à Dunkerque pour proposer des mesures concrètes afin d'intensifier la construction de logements et faciliter leur accès aux étudiants. Le nombre de ménages en attente d'un logement social atteint un niveau record et le nombre de personnes sans domicile fixe a également augmenté.

LOBS: Après les inondations dans le Pas-de-Calais, les agriculteurs se retrouvent démunisLe département subit des crues inédites depuis plusieurs jours et la plupart des champs sont inondés. Mardi, Emmanuel Macron a déclaré que 214 communes dans le département et « une trentaine dans le Nord » seraient placées en état de catastrophe naturelle.

SUDOUEST: Alerte aux inondations dans le Pas-de-CalaisLe département du Pas-de-Calais est placé en vigilance jaune pluie inondation, vents violents et vagues-submersion en raison des précipitations intenses et du risque de nouvelles inondations. Les crèches et établissements scolaires seront fermés lundi et mardi.

20MİNUTES: Emmanuel Macron au chevet des sinistrés des intempéries dans le Pas-de-CalaisLe président de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu au chevet des habitants de Saint-Omer et de Blendecques, touchés par les intempéries dans le Pas-de-Calais. Il a réaffirmé le soutien de la Nation et promis des aides par millions.

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le Pas-de-Calais : nouvelles alertes et soutien d'Emmanuel MacronLe Pas-de-Calais, déjà meurtri par plusieurs jours de pluies, de crues et d’inondations dévastatrices, a connu de nouvelles inondations ce mardi après quelques jours d’accalmie. Plusieurs cours d’eau repartent à la hausse. Les établissements scolaires de 279 communes du département, soit 388 établissements au total, vont rouvrir progressivement à partir de mercredi. Le président Emmanuel Macron s’est rendu à Saint-Omer puis à Blendecques pour exprimer son soutien aux sinistrés, qui sont plus de 10 000.

LAVOİXDUNORD: Intempéries dans le Pas-de-Calais : risque de nouvelles crues dévastatricesDepuis près de deux semaines, les habitants du Pas-de-Calais font face à des intempéries exceptionnelles. Un nouvel épisode pluvieux risque de provoquer de nouvelles crues dévastatrices, notamment près de Boulogne-sur-Mer. Le département est passé en vigilance rouge crues mardi soir, puis en vigilance orange mercredi matin. La Haute-Savoie est le seul département en vigilance rouge ce mercredi. Des crues importantes sont en cours sur la Liane, la Hem, la Canche et l'aval de la Lys. Malgré cela, les établissements scolaires devraient pouvoir rouvrir progressivement à partir de mercredi.

